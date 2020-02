Quelle Musique entendez-vous sur la photo "West Berlin. Lunapark" de René Burri

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 6 mars en vous inspirant de la photo "West Berlin. Lunapark" de René Burri, exposée à la Galerie Folia à Paris.

cette photo "West Berlin. Lunapark" deRené Burriest visible à la galerie Folia rue de l'Abbaye à Paris, du 4 mars au 18 avril.

« L’Allemagne, c’était alors simplement l’endroit où, après la guerre, se montraient avec le plus de force certaines lignes de fractures. C’est cela qui me déterminera à ne pas faire un livre sur la France ou l’Italie ou quelque sujet agréable, mais à aller dans le lieu précis où les contraires s’exacerbaient et entraient en conflit ». René Burri

René Burri devient membre de l’agence Magnum Photos en 1959. Dans ces mêmes années, tout jeune photoreporter, allemand par sa mère et suisse par son père, il découvre le pays de ses origines maternelles, et part en reportage pour la presse illustrée dans une Allemagne coupée en deux, en plein boom de sa reconstruction. Il trouve alors un pays en pleine industrialisation : une Allemagne dynamisée par une nouvelle jeunesse, avec ses voitures pimpantes, ses amoureux en autos tamponneuses, ses femmes élégantes. Après la construction du mur entre les deux Allemagnes le 13 août 1961, en plein essor de la photographie de presse, René Burri prend conscience de l’importance de publier ces images. Pour témoigner de l’histoire, pour la garder en mémoire.

L’exposition Les Allemands à la Galerie Folia est présentée en écho avec les expositions de René Burri, L’explosion du regard au Musée de l’Elysée, Lausanne, du 29 janvier au 3 mai 2020 et à la Galerie Bildhalle – Zürich du 27 mars au 30 mai 2020.