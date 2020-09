Quelle musique entendez-vous sur la photo " Bal au château des Noailles " de Man Ray ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 2 octobre, en vous inspirant du tableau " Bal au château des Noailles ", exposé au Musée du Luxembourg.

Ce tableau est visible au sein de l'exposition "Man Ray et la mode" qui se tient au musée du Luxembourg, jusqu'au 17 janvier 2021.

L’oeuvre de ce photgraphe avant-gardiste est présentée sous un angle méconnu, elle n’avait jamais été exploré sous l’angle de la mode.

Protagoniste de la vie artistique parisienne de l’entre-deux guerres et du surréalisme en particulier, Man Ray arrive à Paris en 1921. Marcel Duchamp l’introduit dans le milieu de l’avant-garde et dans le Tout-Paris des années folles, pour des raisons alimentaires, il va d’abord se consacrer avec succès au portrait mondain et glisser peu à peu vers la mode. Paul Poiret et son premier contact dans le milieu de la mode, mais bien vite la plupart des grands couturiers font appel à lui : Madeleine Vionnet, Coco Chanel, et surtout, Elsa Schiaparelli.

