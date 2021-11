Quelle musique entendez-vous sur la " Jeune fille jouant de la guitare " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 19 novembre en vous inspirant du tableau "Jeune fille jouant de la guitare " de Théodule Ribot

Ce tableau est visible dans l'exposition : "Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité " jusqu'au 10 janvier au Musée des Augustins à Toulouse.

Peu connu du grand public mais très présent dans les musées en France et à l’étranger, Théodule Ribot, peintre libre et autodidacte, fut admiré par ses amis artistes tels que Fantin-Latour, Boudin ou Rodin. Inspiré par la peinture ancienne, de Rembrandt à Ribera, et en phase avec certains de ses contemporains, l’artiste développe un talent tout à fait original, généreux et émouvant.

Co-organisée avec les musées des beaux-arts de Marseille et de Caen, cette exposition sera ensuite présentée à Marseille du 10 février au 15 mai 2022 puis à Caen du 11 juin au 2 octobre 2022.

