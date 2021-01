Quelle musique entendez-vous sur la fresque " Le rêve de Joachim" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 janvier en vous inspirant de la fresque de Giotto : " Le rêve de Joachim".

Cette fresque de Giotto est projetée jusqu'à mardi 2 février sur les murs de la nef de l'église Saint-Godard à Rouen.

La fresque originale de Giotto se trouve dans la Chapelle Scrovegni ou Eglise de l'Arena à Padoue.

Chaque jour, à la tombée, l'église Saint-Godard de Rouen se transforme : sur les murs de la nef apparaissent peu à peu les fresques du peintre italien Giotto di Bondone..

La Chapelle Scrovegni qui renferme le cycle de fresques de Giotto, aux couleurs intenses, dont le fameux bleu de Giotto, a été commandé au début du XIVe siècle par Enrico Scrovegni, un riche mécène. L'ensemble des fresques suit le déroulement chronologique de la vie d’Anne et de Joachim, les parents de la Vierge Marie, à celle du Christ.

A Rouen ce sont les premières pages de l'évangile de Noël qui prennent vie grâce au talent de l'artiste plasticien Vincent Lebeuf "enlumineur d'église" : l'Annonciation, le mariage de Marie et Joseph, la naissance de Jésus, l'arrivée des Rois mages, le massacre des innocents par Hérode et la fuite en Égypte de Joseph et Marie sur leur âne.