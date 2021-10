Quelle musique entendez-vous sur "La Belle Simonetta" de Botticelli ?

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 8 octobre, en vous inspirant du tableau " La Belle Simonetta " de Sandro Botticelli.

Ce tableau de Sando Botticelli est visible dans l'exposition " Artiste & Designer Botticelli " jusqu'au 24 janvier au Musée Jacquemart André

Jusqu'au 24 janvier 2022 le Musée Jacquemart André célèbre le génie créatif de Sandro Botticelli (1445 – 1510) et l’activité de son atelier, en exposant une quarantaine d’œuvres du peintre accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels il a eu une influence particulière.

Botticelli est sans doute l’un des peintres les plus connus de la Renaissance italienne malgré la part de mystère qui entoure toujours sa vie et l’activité de son atelier. Sans relâche, il a alterné création unique et production en série achevée par ses nombreux assistants. L’exposition montre l’importance de cette pratique d’atelier, typique de la Renaissance italienne. Elle présente Botticelli dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur.

L’exposition bénéficie de prêts d’institutions prestigieuses comme le musée du Louvre, la National Gallery de Londres, le Rijksmuseum d’Amsterdam, les musées et bibliothèques du Vatican, les Offices, la Galleria Sabauda de Turin, la Galleria dell’Accademia et le musée national du Bargello à Florence...