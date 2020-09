Quelle musique entendez-vous sur l'étude " Le Pont-Neuf empaqueté " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 4 septembre, en vous inspirant de l'étude " Le Pont-Neuf empaqueté " de Christo, visible dans l'exposition " Christo et Jeanne-Claude, Paris ! "

Cette étude pour l'empaquetage du pont-Neuf est visible au sein de l'exposition "Christo et Jeanne-Claude, Paris !" au Centre Pompidou jusqu'au 19 octobre 2020

Dès 1975, Christo et Jeanne-Claude développent l’idée d’empaqueter le Pont-Neuf à Paris avec de la toile polyamide de couleur grès doré, qui recouvrirait les côtés et les voûtes des douze arches du pont, les parapets, les bordures et les trottoirs (le public devant pouvoir marcher sur la toile), ses quarante-quatre lampadaires, ainsi que les parois verticales du terre-plein de la pointe occidentale de l’Île de la Cité et l’esplanade du Vert-Galant.

Cette grande exposition retrace l’histoire de ce projet, 1975-1985, et revient sur leur période parisienne Christo et Jeanne-Claude, entre 1958 et 1964, avant l’empaquetage de l’Arc de triomphe prévu en 2021.