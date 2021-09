Quelle musique entendez-vous sur cette photo de Vivian Maier ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 24 septembre en vous inspirant de cette photo de Vivian Maier.

Cette photo de Vivian Maier est visible jusqu'au 16 janvier 2022 au Musée du Luxembourg (Paris).

Le parcours de Vivian Maier est atypique mais c’est pourtant celui d’une des plus grandes photographes du XXe siècle.

Elle naît à New-York en 1926, d'un père d’origine austro-hongroise et d'une mère française (elle séjournera à plusieurs reprises en France dans sa jeunesse). Elle commence à exercer le métier de gouvernante d’enfants dès 1951, à New-York puis à Chicago où elle s’éteint en 2009.

Découverte en 2007 cette oeuvre de toute une vie, passée jusque là inaperçue, est constituée de plus de 120 000 images photographiques, de films super 8 et 16mm, d’enregistrements divers, et d‘une multitude de pellicules non développées.

Cette passion qui habite Vivian Maier et qui deviendra une activité presque quotidienne, l’élève aujourd’hui au rang des plus grands photographes emblématiques de la Street Photography, Diane Arbus, Robert Frank, Helen Levitt...

On retrouve dans toute l’œuvre de Vivian Maier des thématiques récurrentes, l’univers des enfants qui a été le sien durant si longtemps, les longues promenades au détour desquelles elle s’attache aux formes, aux rythmes, aux matières et aux objets. Les scènes de rue, son théâtre de prédilection, et les quartiers ouvriers, sont la première thématique de son œuvre. Au travers de nombreux portraits d’inconnus et de personnes auxquels elle s’identifie, Vivian Maier fixe un geste, une expression, une situation.

D’abord en noir et blanc, la couleur apparaît dans son oeuvre à partir des années soixante.

Elle s’essaiera aussi au cinéma, avec sa caméra super 8 ou 16mm.