Quelle musique entendez-vous sur ce dessin d'Alain Le Foll pour "C'est le bouquet !" ?

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 18 juin, en vous inspirant du dessin d'Alain Le Foll pour "C'est le bouquet !" (Claude Roy).

Ce dessin d'Alain Le Foll est visible dans l'exposition "Alain Le Foll, maître de l'imaginaire" du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022 auPalais Lumièreà Evian.

Cette exposition se présente comme la première rétrospective d'envergure rendant hommage à l'illustrateur et graphiste. Le Palais Lumière se place ainsi dans la perspective des efforts menés ces dernières années pour mettre en avant le domaine de l'illustration en France.

Malgré sa brève carrière, Alain Le Foll a contribué de manière significative à l'identité graphique des années 1960-1970. Cette exposition commémore le 40e anniversaire de sa disparition.

A travers le dessin et la lithographie, Alain Le Foll a développé un imaginaire fantastique où le trait prédomine, tant dans des formes minérales et organiques que dans des paysages mêlant souvenirs de voyage et imagination.

vos propositions viacontactez-nous