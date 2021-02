Quelle musique entendez-vous sur "Le Baiser" de Rodin ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 19 février en vous inspirant de la sculpture "Le baiser" d'Auguste Rodin.

Cette sculpture d'Auguste Rodin est visible dans l'exposition virtuelle "Rodin/Arp" jusqu'au 16 mai 2021 à La Fondation Beyeler à Martigny en Suisse.

En attendant de peut-être pouvoir se rendre sur place, le commissaire de l'exposition Raphaël Bouvier nous entraîne virtuellement à la découverte des 110 oeuvres présentées.

Pour la première fois le travail visionnaire d'Auguste Rodin (1840–1917), grand innovateur de la sculpture de la fin du XIXe siècle sera mis en dialogue avec l’œuvre influente de Jean Arp (1886–1966), l’un des protagonistes de la sculpture abstraite du XXe siècle.

Tous deux se caractérisent par un pouvoir d’innovation artistique unique et une soif d’expérimentation. Les œuvres qu’ils ont engendrées ont eu un fort impact sur leur époque et restent d’actualité encore aujourd’hui, et sont des jalons marquants du développement de la sculpture moderne.

Rodin a ainsi introduit dans la sculpture des idées révolutionnaires ainsi que des possibilités artistiques innovantes, reprises plus tard par Arp, développées, réinterprétées ou mises en contraste de façon nouvelle.

L’œuvre prolifique des deux sculpteurs connaît de multiples points de recoupement et affinités artistiques, mais aussi des différences, qui font de la juxtaposition de leurs travaux une expérience visuelle passionnante.

L'exposition réunit de nombreuses œuvres emblématiques des deux artistes, sculptures, reliefs et œuvres sur papier rarement exposés à ce jour, en provenance de collections privées et de musées internationaux.

