Quelle musique entendez-vous en regardant les boucles d'oreille d'une élégante de Pompei ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 19 juin, en vous inspirant de cette paire de boucles d'oreille visibles dans l'exposition "Pompei" au Grand-Palais.

Le 1er juillet prochain leGrand Palaisrouvre ses portes, et nous allons pouvoir découvrir l'expositionPompei.

Depuis trois siècles Pompei, figée pour l'éternité par l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C., livre peu à peu ses trésors : les traces extraordinaires et incroyablement bien préservées de la vie quotidienne d'un citée antique prospère. Elle est aujourd’hui le témoignage magnifique des fastes de Rome et nulle part ailleurs n’a été retrouvée une telle concentration d’œuvres d’art.

Ces dernières années, de nouvelles fouilles ont été lancées dans le cadre d'un grand projet visant à sécuriser la zone inexplorée de Pompéi. Les objets exposés au Grand Palais sont en partie issus de ces nouvelles recherches.

L'exposition immersive propose des reconstitutions virtuelles, d'une rue de la ville ancienne par exemple, qui redonnent vie à toutes ces découvertes et permet au visiteur d'assister à la plus grande fouille menée à Pompéi depuis la Seconde Guerre mondiale.

