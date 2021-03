Quelle musique entendez-vous sur "Violetta II" de Tom Hammick ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 19 mars en vous inspirant du tableau "Violetta II" de Tom Hammick

Ce tableau est visible dans l'exposition "Oeuvres choisies" (exposition de groupe), à laGalerie Prodomusà Paris et à Tonnerre (Bourgogne) jusqu'au 31 mai.

Tom Hammick est né en 1963 à Tidworth en Angleterre. Il suit des études d’histoire de l’art à l’université de Manchester et travaille pendant deux ans comme tailleur de pierre. En 1987, il entreprend des études d’art au Camberwell College of Art à Londres. Il est professeur à l’Université de Brighton où il enseigne la peinture et la gravure.

Tom Hammick a participé à plus de 60 expositions en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Il a gagné de nombreux prix et bourses. Il est « Artist in residence » au Festival d’opéra de Glyndebourne et crée de nouvelles œuvres pour l’édition 2021.