Que faire le week-end du 7 et 8 janvier ? La sélection de la rédac'

Les classes d'excellence de Gautier Capuçon

Qu'est-ce que c'est ?

Les Classes d'excellence de Gautier Capuçon à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Samedi 7 janvier, 6 jeunes violoncellistes sélectionnés sur audition bénéficient de l'expérience du grand musicien français pour approfondir leurs connaissances musicales et développer leur projet de carrière. Chaque session donne lieu à une masterclasse publique ainsi qu'un concert des lauréats.

Pourquoi y aller ?

Parce qu'il est toujours intéressant d'observer les musiciens pendant qu'ils travaillent et surtout de se rendre compte des progrès réalisés en seulement une seule séance. Gautier Capuçon y livre quelques uns de ses secrets et fait des miracles auprès de ces jeunes bouillonnants d'envie. C'est surtout l'occasion de passer un moment dans ce formidable auditorium de la Fondation Louis Vuitton, une salle chaleureuse, lumineuse et qui semble flotter sur l'eau.

Informations pratiques

Les Classes d'excellence de Gautier Capuçon

Fondation Louis Vuitton, Paris 16e

Masterclasses publiques de 11h30 à 13h30

Concert des lauréats de 17h à 18h30

Les lauréats sont accompagnés par Samuel Parent au piano

De 5€ à 16€

(Sélectionné par Victor Tribot-Laspière)

Orphée et Eurydice à l’Opéra de Dijon

Qu’est-ce que c’est ?

L’opéra Orphée et Eurydice composé par Gluck. Une des nombreuses et brillantes représentations musicales du mythe d’Orphée.

Pourquoi y aller ?

Pour la musique, déjà... Gluck, avec cet Orphée et Eurydice, a composé l’un des plus beaux opéras du XVIIIème siècle. Et pour la jeune metteure en scène Maëlle Poésy qui se lance pour la première fois sur une production d’opéra.

Informations pratiques

Orphée et Eurydice de Gluck à l'Opéra de Dijon

Avec l'Orchestre Dijon Bourgogne et le Choeur de l'Opéra de Dijon

Inaki Encina Oyon à la direction

Maëlle Poésy à la mise en scène

Distribution : Anders J.Dahlin (Orphée), Elodie Fonnard ( Eurydice), Sara Gouzy (Amour)

Dimanche 8 janvier à 15h

Durée approximative : 1h30

Tarif : de 5,50€ à 44€

(Sélectionné par Aliette de Laleu)

Europa Berlin, par l’Orchestre national de jazz

Qu’est-ce que c’est ?

Un portrait tout en musique de la capitale allemande, composé et arrangé par Olivier Benoît avec l’Orchestre national de jazz.

Pourquoi y aller ?

Après Paris, l’ONJ continue son exploration des villes européennes. Avec Berlin, c’est une ville cosmopolite, débordante de vie, où le présent cohabite avec la mémoire d’un XXe siècle douloureux, que les musiciens nous dépeignent avec des compositions qui mêlent les styles, du minimalisme au rock progressif.

Informations utiles

Europa Berlin par l’Orchestre national de jazz

Composition et arrangements d’Olivier Benoît

Samedi 7 janvier à 20h30

La Cave dîmière, Argenteuil

Tarif : de 9€ (enfant) à 16€

(Sélectionné par Sofia Anastasio)

La Chauve-Souris de Johann Strauss, à Marseille

Qu’est-ce que c’est ?

La Chauve-Souris, la plus célèbre des opérettes viennoises de Johann Strauss (fils), dirigée par Jacques Lacombe, mise en scène par Jean-Louis Grinda, et interprétée par Jean-Philippe Corre, Estelle Danière, Julien Dran, Alexandre Duhamel, Marie Gautrot, Carl Ghazarossian, Anne-Catherine Gillet, Olivier Grand, Jennifer Michel, et Jean-François Vinciguerra, accompagnés par l’orchestre et le choeur de l’Opéra de Marseille.

Pourquoi y aller ?

Parce que le livret est drôle, la musique belle et entraînante. Une raison supplémentaire ? Voilà plus de vingt ans que l’on n’avait pas entendu, à l’Opéra de Marseille, cette oeuvre pourtant très populaire !

Informations utiles

La Chauve-Souris, opérette de Johann Strauss fils

Dimanche 8 janvier à 14h30

Opéra de Marseille

Coproduction Théâtre du Capitole de Toulouse, de l’Opéra de Monte-Carlo, de l’Opéra Royal de Wallonie, de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole et de l’Opéra National de Bordeaux

Tarifs : de 13 à 68 €

(Sélectionné par Nathalie Moller)