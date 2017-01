Que faire le week-end du 21 et 22 janvier ? La sélection de la rédac'

Concert Verdi à l’Opéra Grand Avignon

Qu’est-ce que c’est ?

Les ouvertures des opéras Nabucco et Luisa Miller, ainsi que des extraits de La Traviata et Rigoletto, interprétés par la soprano Patrizia Ciofi et le baryton Leo Nucci, accompagnés par l’Orchestre Régional Avignon-Provence, sous la direction de Luciano Acocella.

Pourquoi y aller ?

Pour les voix et la force théâtrale de Patrizia Ciofi et Leo Nucci, deux des plus grands artistes lyriques de leurs générations, ainsi que pour la sélection musicale de ce concert qui parcourt les grands opéras de Verdi sans pour autant se reposer sur leurs airs les plus connus.

Informations pratiques

Concerts Verdi

Opéra Grand Avignon

Dimanche 22 janvier, à 14h30

Durée : 1h45

Tarifs : de 6,50€ à 54€

(Recommandé par Nathalie Moller)

Debussy, Satie, Schubert

Qu’est-ce que c’est ?

Trois œuvres, trois compositeurs, trois styles. La Symphonie tragique de Schubert nous plonge au cœur du romantisme, Les Gymnopédies de Satie à la fin du XIXème tandis qu’avec Children’s Corner de Debussy, nous arrivons déjà au début du XXème siècle.

Pourquoi y aller ?

Pour (re)découvrir Marzena Diakun, chef assistante de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et pour la belle voix de Mathias Vidal. Et aussi pour l’orchestration de Children’s Corner, pièce écrite à la base pour le piano mais qui sonne joliment avec l’orchestre.

Informations pratiques

Debussy, Satie, Schubert

Théâtre de la coupe d’or à Rochefort (Charente-Maritime)

Avec l’Orchestre Poitou-Charentes dirigé par Marzena Diakun

Dimanche 22 janvier à 17h

A partir de 16€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Candide de Bernstein à l’Opéra de Bordeaux

Qu’est-ce que c’est ?

Oeuvre inclassable en deux actes de Leonard Bernstein, que le compositeur range dans la catégorie “opérette” - car il faut bien la ranger quelque part - Candide est une adaptation musicale et comique du conte de Voltaire. Entre l’opéra, l’opérette, et le musical de Broadway, cette comic operatta permet à Bernstein et à Lillian Hellman sa librettiste, de s’amuser de la société américaine des années 50 tout en pointant du doigt ses dérives.

Pourquoi y aller ?

Pour faire le plein de bonne humeur, tout d’abord. Contemporain de West Side Story, Candide partage la légèreté de sa partition, et ce dynamisme qui lui donne de si grands airs de comédie musicale. Après le vif succès rencontré au Capitole de Toulouse, l’oeuvre de Bernstein est présentée à Bordeaux jusqu’au 26 janvier.

Infos pratiques

Candide, opérette de Leonard Bernstein

Opéra de Bordeaux

Dimanche 22 janvier à 15h

Durée : 2h35 environ

De 8 à 110€

(Recommandé par Guillaume Decalf)

Rose & Rose

Qu’est-ce que c’est ?

Rose & Rose, comédie musicale de Valérie Alane et Alvaro Bello à l'amphithéâtre de l’Opéra Bastille, interprétée par les jeunes chanteurs du CREA, centre de création vocale et scénique d’Aulnay-Sous-Bois. Une nouvelle création de la jeune troupe autour d’un sujet d’actualité sensible : le harcèlement à l’école.

Pourquoi y aller ?

Les arguments ne manquent pas. Si vous ne connaissez pas le CREA, courrez-y - pendant une semaine, la troupe s’installe à l'amphithéâtre de l’opéra Bastille. Le CREA est une structure qui a réussi le pari de la qualité et de l’exigence dans la pratique de la musique amateur. Les jeunes chanteurs sont passionnés et jouent comme des vrais pros, et les spectacles que le CREA soutient sont originaux et engagés. Comme Rose & Rose, la dernière collaboration en date avec Valérie Alane et Alvaro Bello, qui met en scène Rose, collégienne qui vit un enfer parce qu’elle est insultée et maltraitée par ses camarades. Un bon spectacle, certes, mais qui fait réfléchir, et peut-être, agir : emmenez-y vos ados et sensibilisez-y vos élèves !

Infos pratiques

Rose & Rose, Comédie musicale (Alvaro Bello, Valérie Alane)

le Chœur de Scène du CREA, direction Didier Grojsman, ensemble instrumental

Opéra de Paris, Amphithéâtre Bastille

Tout public : 21, 27, 28 janvier à 20h

Scolaire : 23, 24, 26 janvier à 14h



(Recommandé par Suzana Kubik)

Sur les rivages de la Baltique - Musique chorale de la mer baltique

Qu’est-ce que c’est ?

La Maîtrise et le Chœur de Radio France nous emmènent en Europe du Nord en interprétant des œuvres de compositeurs suédois, finlandais ou encore estoniens, ainsi que des chants traditionnels.

Pourquoi y aller ?

Pour accompagner les températures polaires qui nous rougissent le nez en ce mois de janvier, un voyage musical au Nord de l’Europe semble particulièrement approprié. Ce concert est l’occasion d’aborder de nouveaux paysages musicaux, avec les œuvres d’Esa-Pekka Salonen, Hugo Alfven ou encore Jan Sandström, et de découvrir les sonorités chaleureuses de langues parfois méconnues.

Informations pratiques

Musique chorale de la mer baltique

Maîtrise de Radio France et Choeur de Radio France

Direction : Sofi Jeannin

Dimanche 22 janvier

Maison de la Radio - Studio 104

15€

(Recommandé par Sofia Anastasio)