Prix France Musique des Muses, édition 2020

Les 16 livres de La Sélection, qui concourent pour le prix sont présentés dans les librairies partenaires et sur ce site. Les " Prix France Musique des Muses 2020 " seront remis lors de l'inauguration de "Livre Paris", jeudi 19 mars 2020.

Depuis 2016 France Musique organise le Prix France Musique des Muses, créé en 1993 par Claude Samuel. A chaque édition 4 prix récompensent des ouvrages consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles (études musicologiques, biographies, romans, essais…) et publiés en français au cours de l’année qui précède.

Au fil des ans, le Prix France Musique des Muses s'est imposé comme une distinction de référence, les derniers "Grands Prix" étaient Ian Bostdrige pour le Voyage d'hiver de Schubert (Actes Sud) en 2019, Philip Glass pour Parole sans Musique (éd Philharmonie-Cité de la Musique) en 2018 et Karol Beffa pour Gyorgy Ligeti (Fayard) en 2017.

Les précédentes éditions: 2019; 2018; 2017

La Sélection pour le Prix France Musique des Muses 2020

Les 16 ouvrages sélectionnés parmi les 108 concurrents sont en lice pour l'édition 2020, la remise des prix aura lieu au salon Livre Paris le jeudi 19 mars à 19h (espace Radio France). Les lauréats seront reçus le lendemain dans Relax ! l'émission de Lionel Esparza.

Présentation de chaque ouvrage et entretien avec l'auteur en suivant les liens

Fanny Gribenski : L’église comme lieu de concert. Pratiques musicales et usages de l’espace (Actes Sud-Paris/ Palazzetto Bru Zane)

Olivier Greif : Journal. Edité par Jean-Jacques Greif (AEDAM Musicae)

Elisabeth Brisson : Alban Berg au miroir de ses œuvres (AEDAM Musicae)

François Meïmoun : La Construction du langage musical de Pierre Boulez, la Première Sonate pour piano (AEDAM Musicae)

Willem de Vries : Commando Musik. Comment les nazis ont pillé l’Europe musicale (Buchet Chastel)

Jean-François Lattarico : Le chant des bêtes, Essai sur l’animalité à l’opéra (Classiques Garnier)

Anne de Fornel : John Cage (Fayard)

Charlotte Ginot-Slacik & Michela Niccolaï : L’Italie fasciste (1922-1943) (Fayard)

Christian Merlin : Pierre Boulez (Fayard)

Mathias Auclair : L'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire (Gourcuff Gradenigo)

Benjamin Lassauzet : L’Humour de Claude Debussy (Hermann éditeurs)

Christopher Small : Musiquer : Le sens de l’expérience musicale (Philharmonie de Paris)

Philippe Gonin : The Beatles 1969 : de l’autre côté de la rue… (Editions Universitaires de Dijon)

Joël-Marie Fauquet : Musique en utopie, Les voies de l'euphonie sociale de Thomas More à Hector Berlioz (Presses Université Paris-Sorbonne)

Marie-Hélène Benoit-Otis & Cécile Quesney : Mozart 1941. La Semaine Mozart du Reich allemand et ses invités français (Presses Universitaires de Rennes)

Francis Claudon : Stendhal et la musique (UGA Éditions)

Retrouvez les librairies partenaires du Prix France Musique des Muses

elles présentent les ouvrages de la Sélection 2020 dans leurs espaces. Liste en cours

L'Armitière à Rouen

Durance à Nantes

La Boîte à Livres à Tours

Le Hall du Livre à Nancy

Mollat à Bordeaux

Musicalame à Lyon

Place Ronde à Lille

Falado à Paris

Fontaine Haussmann à Paris

