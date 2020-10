Positif au covid, Jordi Savall annule ses prochains concerts

Âgé de 79 ans, le chef du Concert des Nations a été testé positif au Covid-19 lors d'une tournée en Pologne.

Plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés parmi les musiciens alors que le Concert des Nations se trouvait à Wroclaw en Pologne, à l'occasion d'une tournée autour des symphonies de Beethoven.

Si personne ne présentait de symptômes, le concert prévu le 13 octobre à Cracovie a été annulé et tous les musiciens ont dû repartir dans leur pays de résidence, où ils ont été testés pour voir si une reprise des concerts prévus était envisageable, à Paris, Hambourg, Linz et Barcelone. La plupart des tests se sont révélés négatifs, excepté ceux d'un des directeurs de la tournée et de Jordi Savall en personne.

Un communiqué publié sur sa page Facebook nous apprend que le chef catalan va bien, sa température et sa tension sont "normales. Il se repose confiné [dans] sa maison sans aucun symptôme". Tous les concerts prévus ont donc été annulés jusqu'à la fin du mois.