" Pierre Boulez " de Christian Merlin - Sélection du Prix France Musique des Muses 2020

Sélectionné pour le Prix France Musique des Muses 2020 " Pierre Boulez " de Christian Merlin est publié chez Fayard. Présentation :

Toutes les infos sur le prix ici

L'auteur :

Né en 1964, Christian Merlin est agrégé d’allemand, docteur en études germaniques et titulaire de l’HDR en musicologie, j’ai longtemps enseigné la germanistique et l’histoire de la musique en tant que maître de conférences à l’Université Lille III, avant de me consacrer entièrement à mes activités de critique musical au Figaro, de chroniqueur et producteur sur France Musique, de conférencier et d’auteur de livres sur la musique.

Le livre :

Adulé ou détesté, Pierre Boulez a passé sa vie à diviser les esprits en deux camps irréconciliables. Visionnaire et fer de lance de la modernité pour les uns, dictateur ayant imposé une esthétique unique en régnant par la terreur pour les autres, peu d’artistes auront ainsi polarisé, voire hystérisé la vie musicale française. Trois ans après sa mort, il était temps de revenir sereinement sur les neuf décennies de cette existence multiple : le compositeur, le chef d’orchestre, le penseur, le fondateur d’institutions sont au cœur de cette biographie pour laquelle ont été exploitées des archives inédites.

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Il s’agit de mon septième livre, publié à l’âge de 55 ans. C’était un projet exigeant, s’agissant de ma première biographie, avec pour sujet une figure presque mythique, et clivante. C’est un de mes travaux les plus personnels, dans lequel je me suis investi en mettant beaucoup de moi-même. C’est aux autres d’évaluer la qualité du résultat, mais je le ressens comme un jalon essentiel de mon parcours, une forme d’aboutissement.

Qu’avez-vous chercher à montrer avec cet ouvrage ?

Outre le récit de ses combats pour faire triompher ses idées, la peinture d’une époque, et les clés d’écoute pour aborder sa musique, cet ouvrage s’est fixé pour but de mieux comprendre la personnalité complexe et secrète de celui qui s’est ingénié à brouiller les pistes, en maintenant un décalage rare entre l’image publique de sectaire cérébral, et l’homme privé, généreux, affectif et hypersensible. J’espère ainsi permettre de mieux connaître l’homme Boulez.

Quels sont vos prochains projets ?

Pour l’instant pas de projet de nouveau livre : un travail comme le Boulez est si prenant qu’il nécessite de souffler un peu après… D’autant que je ne manque pas de travail, entre l’émission Au Cœur de l’orchestre sur France Musique qui me tient énormément à cœur, et mon cycle de conférences au Théâtre des Mathurins qui ne se prépare pas tout seul !