« Paroles sans musique » de Philip Glass - Sélection Prix France Musique des Muses 2018

Quelques mots sur Philip Glass

À quatre-vingts ans, auteur d’un vaste catalogue d'oeuvres réunissant symphonies, opéras, compositions pour la danse, le théâtre et la cinéma, Philip Glass est considéré comme l’un des compositeurs contemporains les plus influents.

Paroles sans musique

Philip Glass est doté d’une oreille extraordinairement réceptive aux nuances des mondes qu’il a traversés, comme aux évolutions musicales de son temps. Dans ce récit de vie à la première personne, les lieux marquent les souvenirs et font émerger des sonorités : le magasin de disques de son père à Baltimore, les clubs de be-bop à Chicago, la scène expérimentale à New York, les exercices d’« écoute » de Nadia Boulanger à Paris, l’intensité rythmique des concerts de Ravi Shankar… Sa formation musicale, la fréquentation d’artistes majeurs, mais aussi ses voyages, qui sont autant d’incursions dans les musiques indienne, himalayenne, africaine, sud-américaine, lui permettent d’inventer les outils nécessaires à la composition et font de lui un praticien hors du commun.

