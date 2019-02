Palmarès des Victoires de la Musique Classique 2019

L'événement musical de l'année vient de décerner ses prix en direct de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Présentée pour la première fois par le duo Leila Kaddour et Judith Chaine, la 26e édition des Victoires de la Musique Classique a vu défiler de nombreuses stars du classique comme la soprano Julie Fuchs, le couple Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, le pianiste Lang Lang, et le contre ténor Philippe Jaroussky venu présenter son Académie.

à lire aussi article La playlist des Victoires de la Musique Classique 2019

Retour sur le palmarès de la soirée, diffusée en direct sur France Musique et France 3, avec la liste des artistes récompensés. Une soirée accompagnée par plusieurs ensembles musicaux : l'Orchestre National d'Ile-de-France dirigé par Julien Leroy, l'Insula Orchestra dirigé par Laurence Equilbey, la Maîtrise des Hauts de Seine et le Choeur Unikanti et l'orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt.

à réécouter émission Avant-concert En attendant les Victoires de la musique classique 2019

Victoire d'honneur

Le pianiste chinois Lang Lang a reçu une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il a fait l'honneur de sa présence sur la scène de la Seine Musicale pour interpréter la Grande valse brillante de Frédéric Chopin.

Enregistrement de l'année

Le disque récompensé cette année : Les Troyens de Berlioz avec Joyce DiDonato, Michael Spyres, Marie-Nicole Lemieux, Marianne Crebassa, Stanislas de Barbeyrac, Cyrille Dubois, Stéphane Degout, Nicolas Courjal et Jean Teitgen. L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg dirigé par John Nelson est complété par la réunion de trois chœurs, celui de l’Opéra National du Rhin, du Philharmonique de Strasbourg et le Badischer Staatsopernchor.

Artiste lyrique

La Victoire de l'Artiste Lyrique revient au baryton Stéphane Degout.

Soliste instrumental

Le Soliste Instrumental récompensé est le pianiste Nicholas Angelich.

Compositeur

Le compositeur récompensé aux Victoires est Guillaume Connesson.

Révélation artiste lyrique

La jeune mezzo-soprano Eléonore Pancrazi remporte la Révélation des Victoires de la Musique Classique dans la catégorie Artiste Lyrique.

à lire aussi article Eléonore Pancrazi, révélation des Victoires de la musique classique 2019

Révélation soliste instrumental

Le guitariste Thibaut Garcia a été nommé Révélation dans la catégorie Soliste Instrumental.