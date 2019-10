Une flûte traversière d'une valeur de 11 000 euros volée à Grenoble

Le flûtiste Samuel Bricault nous signale le vol de son instrument. Les faits se sont déroulés dans le tramway, à Grenoble : « Je me suis fait voler ma flûte Muramatsu en argent modèle DS tête Faulisi avec plaque et noyau en or 18 carats d'une valeur de 11000 euros, dans le tramway à Grenoble »

Samuel Bricault souhaite partager l'information pour augmenter ses chances de retrouver l'instrument.