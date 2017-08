Nuit Hommage à Jean-Michel Damian sur France Musique

Pour cette troisième nuit de rediffusions consacrée à Jean-Michel Damian (producteur emblématique de France Musique décédé le 1er novembre dernier), le choix s’est porté sur des émissions qui donnent à entendre des artistes aussi différents que hauts en couleurs. Ensemble elles sont le reflet de la formidable variété des personnages qui se sont succédés au micro de Jean-Michel Damian.

Cette nuit du 28 août 2017 est présentée par Max Dozolme, étudiant en culture musicale au CNSM de Lyon et collaborateur de La Matinale de France Musique.

Avec l’oreille neuve de celui qui est trop jeune pour avoir connu Jean-Michel Damian, il s’est plongé dans les archives de l’Ina et a découvert la richesse et l’originalité de ce rendez-vous hebdomadaire qui reflétait la vie musicale et artistique de ces années là.

Avec Jean-Claude Mullet (réalisateur) et Maud Noury (attachée de production), riches des souvenirs d’une longue collaboration, iIs ont choisis trois émissions parmi celles qui ont fait date.

On entendra successivement au cours de la nuit:

Les Imaginaires de Claude Chabrol, en direct et en public du Studio 106, le 22 mai 1999.

Pendant cet entretien, le grand maître du cinéma français, fou de musique (opéra, musique symphonique, musique de chambre), excellent pianiste, collectionneur érudit et exigent, dévoile son rapport étroit à la musique et l’usage qu’il en fait dans ses films.[Sous réserve : Claude Chabrol aimait particulièrement la musique française. Cet après-midi là, Jean-Michel Damian a convié le Quatuor Ysaÿe qui interprète en direct le quatuor à cordes "Inachevé" de Chausson, cher au réalisateur.]

Les Imaginaires des Chédids, en direct et en public du Studio 106, le 10 octobre 1999.

Une formule particulière pour cette émission qui réunit une famille d’artistes unis par l’amour des mots et de la musique : Andrée Chédid écrivain franco-égyptienne, auteur de romans, de pièces de théatre et de poésie; son fils Louis, auteur-compositeur et son petit-fils Mathieu dit -M-, qui interprète en direct des chansons de son deuxième album, dont certains textes sont écrits par sa grand-mère...

Cordes Sensibles de Michel Sénéchal, en direct et en public du studio 106, le 20 mars 2004