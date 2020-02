" Musiquer " de Christopher Small - Sélection du Prix France Musique des Muses 2020

Sélectionné pour le Prix France Musique des Muses 2020 " Musiquer : Le sens de l’expérience musicale " de Christopher Small est édité à la Philharmonie de Paris

L'auteur

Christopher Small, musicien, compositeur et pédagogue, qui a pris part au bouillonnement avant-gardiste et contre-culturel de la capitale britannique dans les années 1960 est l'auteur notamment de Music, Society, Education (1977),

Le Livre

" La musique n'est pas du tout une chose, mais une activité ", nous dit Christopher Small. S'il préfère utiliser le verbe " musiquer " plutôt que jouer ou écouter de la musique, c'est qu'il veut libérer l'analyse de l'expérience musicale de la tyrannie de l'œuvre. Celle-ci est au service de la performance, non l'inverse. De la composition à l'écoute, à la danse ou au fredonnement solitaire, en passant par l'histoire, les institutions et les espaces de la vie musicale, Small part à la chasse de tout ce qui dote la musique de significations sans cesse renouvelées.

Dans cet essai influent et polémique, dont les réflexions sont ancrées dans un parcours dédié tout entier à la pratique de la musique comme à sa transmission, l'auteur nous invite à explorer la multiplicité des relations vivantes que nous imaginons, réalisons et célébrons lorsque nous musiquons.

traduit de l'anglais par Jedediah Sklower, préface d'Antoine Hennion.