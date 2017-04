Musique classique douce pour bien réviser le bac

A l'approche du bac, en plein dans les révisions, certains préfèrent le calme et le silence... et d'autres optent au contraire pour une musique qui permet de bien se concentrer. Une manière de trouver refuge, de s'isoler du bruit ambiant pour se consacrer pleinement aux études. Et quitte à réviser en musique, mieux vaut que celle-ci soit calme et douce, et de préférence sans voix !

Pour bien se concentrer et réviser dans de bonnes conditions, on privilégiera donc le piano, parfois accompagné. En panne d'idées ? Pas de problème, France Musique est là et vous propose, avec la playlist youtube ci-dessous, une sélection de plusieurs heures de musique propices à la concentration et aux révisions... Bon courage !

Post scriptum : et si vous passez le Bac option musique, ne manquez sous aucun prétexte les dossiers spéciaux Bac Musique de France Musique !