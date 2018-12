Musique classique : ce qui vous attend en 2019

Chaque nouvelle année réserve son lot de surprises et d’actualités. Si l’on ne peut évidemment pas prédire ce que nous réserve 2019, quelques grands rendez-vous sont cependant à inscrire dans nos agendas.

L’année Berlioz

Le 8 mars2019, nous commémorerons les 150 ans de la mort d’Hector Berlioz. A cette occasion, le Ministère de la culture propose une série d’événements musicaux et éducatifs, organisés tout au long de l’année et orchestrés par Bruno Messina, directeur du Festival Berlioz de La Côte Saint-André.

Côté salles, le compositeur français sera mis à l’honneur par de nombreuses institutions, à commencer par l’Opéra national de Paris qui, dès les mois de janvier et février, proposera une toute nouvelle production des Troyens, une œuvre colossale mais rarement mise en scène.

Côté France Musique, Hector Berlioz sera tout autant mis à l’honneur. Nombreuses émissions et retransmissions célébreront son œuvre du 3 au 10 mars, avec un événement tout particulier prévu pour la journée du dimanche 3 mars…

Les 200 ans d’Offenbach

En 2019, nous célébrerons également les 200 ans de la naissance de Jacques Offenbach, un anniversaire célébré par les amateurs d’opérette tout comme par de nombreuses salles françaises. L’Opéra national de Lyon proposera notamment une nouvelle production de Barbe-Bleue, en partenariat avec l’Opéra de Marseille et l’Opéra royal de Mascate (Oman).

Né le 20 juin 1819 à Cologne, en Allemagne, Offenbach reste aujourd’hui encore le plus célèbre représentant de l’opérette à la française, grâce à quelques chefs d'œuvre du théâtre musical composés dans la seconde moitié du XIXe siècle tels que La Belle Hélène, Orphée aux Enfers, La Vie Parisienne, La Périchole...

Autour de cette date d’anniversaire du 20 juin, restez à l’écoute de France Musique : une programmation spéciale Offenbach est également en construction…

Les 350 ans de l’Opéra de Paris

Établissement emblématique de la vie culturelle parisienne, l’Opéra national de Paris soufflera cette année ses 350 bougies. Car le 28 juin 1669, sous le règne de Louis XIV, fut fondée l’Académie royale de musique. Celle-ci rassemblait chanteurs, danseurs et musiciens d’orchestre, et avait pour mission de promouvoir l’opéra auprès du public français.

Après maints changements d’intitulés et quelques déménagements, l’institution parisienne est finalement baptisée Opéra national de Paris en 1994, associant aujourd’hui les équipes du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille. Célébrations prévues sur l'antenne de France Musique!

La Symphonie des Mille à Orange

Créée en 1910 à Munich, la 8ème Symphonie de Gustav Mahler doit son appellation de Symphonie des mille au très grand nombre de musiciens qu’elle mobilise sur scène. Le 29 juillet 2019, au Théâtre Antique d’Orange, l’Orchestre philharmonique, l’Orchestre national et le Chœur de Radio France se réuniront pour la toute première fois sur scène afin d’interpréter ce mastodonte du répertoire symphonique, sous la direction du chef néerlandais Jaap van Zwenden.

A Paris, le Théâtre du Châtelet rouvre ses portes

Fermé depuis le 1er mars 2017 , le Théâtre du Châtelet faisait jusque là peau neuve et devrait rouvrir ses portes à l’automne 2019. Rénovation, nettoyage, restauration des décors, mise aux normes de sécurité et d’accessibilité : ces importants travaux ont été dirigés par les architectes Philippe Pumain et Christian Laporte afin de donner à cette grande salle parisienne davantage de luminosité et de possibilités techniques.

Un nouveau Théâtre de la Ville

De l’autre côté de la place du Châtelet, à Paris, le Théâtre de la Ville est lui aussi fermé au public depuis octobre 2016. Menés par Marie-Agnès Blond et Stéphane Roux, architectes, les travaux visent à remettre aux normes la salle de spectacle ainsi qu’à ouvrir vers l’extérieur le hall d’accueil, afin que celui-ci puisse accueillir performances et spectateurs. La réouverture du théâtre est attendue courant 2019.

Expérimentation du Pass Culture

Le nouveau ministre de la Culture Franck Riester l’a confirmé dans une interview accordée au JDD : le Pass Culture promis par Emmanuel Macron sera expérimenté à compter de février 2019. Quelques 10 000 jeunes âgés de 18 ans et issus des départements du Bas-Rhin, du Finistère, de la Guyane, de l’Hérault et de la Seine-Saint-Denis vont bénéficier d’un « passeport » de 500 euros pour profiter d’une ou plusieurs activités culturelles.

50 000 autres jeunes devraient recevoir ce même « passeport » avant l’été 2019, et le coût total de ces deux phases d’expérimentation est estimé à une trentaine de millions d’euros par le ministère.

Suite et fin du marathon Scarlatti

Souvenez-vous, c’était le pari fou de l’été 2018 : interpréter et enregistrer les 555 sonates de Domenico Scarlatti au Festival Radio France Montpellier. Si ce marathon de concerts s’est achevé en beauté au Château d’Assas, le projet Scarlatti, lui, n’est pas encore tout à fait abouti : reste encore la mise en ligne de l'intégralité des sonates sur le site et sur la chaîne Youtube de France Musique. Celle-ci est prévue pour octobre 2019, ainsi qu'une grande fête pour l'ami Domenico !

