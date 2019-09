Quelle musique voyez-vous sur le tableau " Nature morte au jeu de cartes " de René Rimbert

Ce tableau est visible au Musée Maillol à Paris

dans le cadre de l'exposition :Du Douanier Rousseau à Séraphine. Les grands maîtres naïfs.Jusqu'au 19 janvier 2020

Le Musée Maillol accueille plus d’une centaine d’oeuvres d’artistes dit "naïfs" appelés aussi "primitifs modernes", qui à leur manière ont renouvellé la peinture à l’écart des avant-gardes et des académismes.

Réunies pour la première fois à Paris, ces oeuvres livrent un pan souvent négligé de l’histoire de l’art de l’entre-deux guerres. Sur les pas d’Henri Rousseau et de Séraphine Louis, on découvre André Bauchant, Camille Bombois, Ferdinand Desnos, Jean Ève, René Rimbert, Dominique Peyronnet et Louis Vivin.

Souvent autodidactes, ils sont venus à l’art en secret ou sur le tard, mus par une vocation contrariée, une injonction divine ou par l’Histoire. Par nécessité, ils ont concilié leur pratique artistique avec une profession souvent modeste : cantonnier, employé de maison, lutteur de foire, imprimeur ou fonctionnaire des postes... Certains exposent aux Salons, d’autres sont soutenus par des amateurs influents.

A travers un parcours thématique, l’exposition souligne les qualités picturales de ces peintres et les révèle comme de grands artistes, à contre-courant des avant-gardes, ceci grâce à une sélection d’oeuvres, issues d’importantes collections publiques et privées françaises et internationales, qui montre la grande inventivité formelle de chacun d’eux, leur connaissance de la tradition picturale comme de la création de leur époque.

