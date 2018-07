2019 sera l'année Berlioz

L'année prochaine, cela fera 150 ans que le compositeur de la Symphonie fantastique a rendu l'âme. Etant donné l'importante place qu'occupe Hector Berlioz au sein du panthéon des compositeurs français, il n'est pas possible de passer l'événement sous silence. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen a donc chargé Bruno Messina d'organiser les temps forts de l'année 2019. Pour cela, il sera épaulé par un "comité Berlioz". Les commémorations ne se limiteront pas à l'aspect musical, les côtés éducatif et scientifique seront aussi abordés. Le but est de mettre la musique de Berlioz à la portée de tous. Il lui faudra également mettre en place des partenariats avec des institutions musicales.

Bruno Messina connaît parfaitement l'œuvre de Berlioz. Depuis 2009, il dirige le festival Berlioz qui a lieu chaque année à la Côte-Saint-André, ville natale du compositeur. Son œuvre autant que son attitude font de lui un compositeur plein de contradictions. Plusieurs de ses partitions sont incomplètes ou ont disparu. Berlioz lui-même en a détruit quelques-unes. Sa carrière est jalonnée de plusieurs échecs : prix de Rome (qu'il finira par obtenir), son opéra Benvenuto Cellini... Ayant voyagé dans toute l'Europe, sa renommée était finalement plus importante à l'étranger. En France, la gloire de Berlioz est surtout posthume et l'année 2019 permettra de lui redonner toutes ses lettres de noblesse.