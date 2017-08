Médaille d'or pour Charles Dutoit

Le 17 août 2017, le chef d'orchestre suisse Charles Dutoit recevra la médaille d'or de la Royal Philharmonic Society, l'une des plus grandes distinctions de la musique classique. La remise aura lieu pendant le festival londonien des BBC Proms, lors d'un concert au Royal Albert Hall. Charles Dutoit devient la 103ème personne à décrocher cette décoration. Avant lui, d'autres chefs d'orchestre avaient été distingués comme Arturo Toscanini en 1937, Herbert von Karajan en 1984 et Claudio Abbado en 2003.

Cette récompense n'est pas décernée aux chefs d'orchestre : Kathleen Ferrier, Arthur Rubinstein ou Placido Domingo ont aussi été décorés. La médaille d'or de la Royal Philharmonic Society a été remise pour la première fois en 1870 pour marquer le centenaire de la naissance de Beethoven. Depuis, une ou plusieurs personnalités sont médaillées chaque année.

Un carrière impressionnante

La carrière de Charles Dutoit donne le vertige. Il dirige le Royal Philharmonic Orchestra depuis 2009. Il a également collaboré avec les orchestres de Boston, Chicago, New York et Los Angeles. Âgé de 80 ans, il a récemment dirigé son dernier concert au Verbier Festival en tant que directeur musical. Citoyen d'honneur de la ville de Philadelphie, il est aussi Grand Officier de l'Ordre national du Québec et Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en France.

Charles Dutoit totalise aussi plus de 200 enregistrements. « Depuis plus de 50 ans, le maestro Dutoit, par sa passion, son énergie et son savoir, a demandé les plus hauts niveaux de performance aux musiciens qu'il a dirigés à travers les cinq continents », écrit la Royal Philharmonic Society dans son communiqué. Le concert et la cérémonie seront diffusés en direct sur BBC Radio 3.