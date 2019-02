" Maurice Ravel, L'intégrale " de Manuel Cornejo - Sélectionné pour le Prix France Musique des Muses 2019

Quelques mots sur les auteurs

Maurice Ravel (1875-1937), est-il bien utile de le présenter ?, est le compositeur français de génie, auteur, entre autres chefs-d’œuvre, des Miroirs, de Gaspard de la Nuit, des Valses nobles et sentimentales, de La Valse, de Daphnis et Chloé, du Bolero, du Concerto en sol, du Concerto pour la main gauche, de L’heure espagnole, de L’Enfant et les Sortilèges.

Manuel Cornejo (1971) est professeur agrégé de l’Université, docteur en littérature espagnole, ancien membre de la Casa de Velázquez, chercheur spécialiste de Maurice Ravel. Auteur d’une trentaine d’articles sur Ravel, la plupart parus dans les Cahiers Maurice Ravel (éditions Séguier), il est président-fondateur de l’association des Amis de Maurice Ravel, et lauréat de la Bourse des Muses 2013 ex aequo pour ce livre.

Maurice Ravel, L'intégrale

Ce livre offre pour la première fois l’ensemble le plus complet jamais réalisé des écrits publics et privés de Maurice Ravel : 2.693 documents au total, dont 1.883 correspondances de Ravel, 303 à Ravel et 367 entre tiers sur Ravel, 137 écrits et entretiens, dont certains traduits de diverses langues étrangères. Cette édition scientifique, somme documentaire exceptionnelle, réunie par Manuel Cornejo au long de deux décennies, éclaire de manière très vivante la vie et la carrière du musicien. L’ouvrage est enrichi de nombreuses annexes (analyse graphologique, Conservatoire National de Paris, santé, contrats, nécrologie par Serge Prokofiev, etc.) et de plusieurs facsimilés (dont deux pages d'esquisses de Morgiane reproduites en exclusivité pour la première fois).

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ? travail ?

Cet ouvrage est le fruit de plus de vingt ans de recherches et de travail par Manuel Cornejo, dont c’est le premier livre sur l’auteur du Bolero.

Qu’avez-vous cherché à montrer dans cet ouvrage ?

Le principal objectif est de rendre accessible au plus large public l’ensemble des écrits de Maurice Ravel, près de 2.700 documents, seuls 350 ayant été publiés dans une anthologie d’écrits du musicien parue en 1989. Il s’agit également de faire apprécier aux lecteurs la plume du compositeur, la concision de son écriture, son sens de l’humour, sa générosité et son désintéressement, ses doutes, l’originalité de ses goûts musicaux, et bien d’autres découvertes encore.

Quels sont vos prochains projets ?

L’édition d’un volume d’iconographie choisie de Maurice Ravel, la publication d’un catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Ravel, la réalisation d’une vaste base de données Maurice Ravel.

à réécouter émission Classic Club Ravel en toutes lettres, Manuel Cornejo