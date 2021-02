"Maria Youdina - Pierre Souvtchinsky, correspondance"-Sélection du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel

Sélectionné pour le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2021, "Maria Youdina - Pierre Souvtchinsky, correspondance et documents (1959-1970). Trad Jean-Pierre Collot est publié chez Contrechamps.

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel (anciennement Prix des Muses), a choisi cet ouvrage pour La Sélection 2021.

Le livre

La correspondance entre la pianiste soviétique Maria Youdina et Pierre (Piotr) Souvtchinsky, émigré russe installé en Europe, est un document exceptionnel non seulement en raison de la personnalité des deux protagonistes et des idées qui sont échangées, mais aussi de l’éclairage apporté sur deux mondes séparés par un mur presque infranchissable. À travers elle, on perçoit les efforts de Maria Youdina pour développer la musique contemporaine en Russie, Souvtchinsky l’aidant en la conseillant et en lui envoyant livres et partitions. On mesure aussi toutes les difficultés auxquelles elle s’exposait, indifférente aux obstacles et aux brimades, sûre de pouvoir les surmonter par la « force de l’esprit ».

Cette correspondance est enrichie de très nombreuses lettres qui font intervenir des personnalités aussi diverses que Stravinsky, Boulez, Nono, Jolivet, Stockhausen (avec deux témoignages importants), Adorno, Prieberg, etc., ainsi que Pasternak, Bakhtine, Balanchine, Volkonski, Pärt, Denisov, etc. Elle comprend également des textes de Youdina et de Souvtchinsky et des témoignages de Marina Drozdova et de Mikhaïl Bakhtine.

L’appareil de notes, très fourni, livre toute une série de documents qui éclairent cet échange passionnant. Le style de Youdina, d’une qualité littéraire étonnante, suscite l’émotion et l’admiration. Une discographie complète de la pianiste clôt le volume. Enfin, deux disques complètent celui-ci, avec des enregistrements très rares, représentatifs de l’art de Youdina (Schumann: Kreisleriana,Webern: Variations op. 27 (2 versions), des enregistrements de Mozart, Bartók, Stravinsky, Jolivet et Volkonski et un document exceptionnel: la voix de Youdina commentant Les Tableaux d’une Exposition).

L'éditeur et traducteur

Jean-Pierre Collot est pianiste ; formé à Paris, membre durant de longues années de l’ensemble Recherche, il a enregistré plusieurs disques solos ; il a fait des études de russe à l’Institut des langues orientales à Paris.