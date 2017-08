Londres : un gala pour les victimes de la tour Grenfell

À Londres, le Cadogan Hall accueillera le 17 septembre un gala en faveur des victimes de l'incendie de la tour Grenfell et de leurs proches. Les fonds récoltés seront reversés à l'organisation London Emergency Trust. Parmi les participants, le baryton Alan Opie, les sopranos Lee Bisset et Anna Patalong, le pianiste Eugene Asti ainsi que les chefs David Angus et Timothy Redmond ont confirmé leurs venues. L'accompagnement musical sera assuré par les membres des "meilleurs orchestres de Londres" qui formeront un "super-orchestre", promet le Cadogan Hall sur son site. La programmation comprendra des œuvres de Purcell, Mozart, Schubert, Schumann et plusieurs autres compositeurs d'époques différentes. Il n'y aura qu'une seule représentation.

Près de 80 morts dans l'incendie

L'incendie de la tour Grenfell, le 14 juin dernier, avait fait près de 80 morts et disparus et laissé des centaines de personnes sans logements. Le bâtiment de 24 étages était situé dans l'ouest de la capitale. Le sinistre serait parti d'un réfrigérateur défaillant. Les isolants et les revêtements censés ralentir la progression des flammes n'avaient pas eu d'effets. Un gala de danse a déjà été donné le 30 juillet à l'Adelphi Theatre pour venir en aide aux survivants. En septembre, ce sera au tour des chanteurs et des musiciens d'être solidaires.