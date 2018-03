Liste des livres ouvrages concurrents au Prix France Musique des Muses 2018

Actes Sud-Paris

Jacques Bonnaure: Gabriel Fauré

Emmanuel Dongala : La Sonate à Bridgetower, (Sonata mulattica)

Jean-Jacques Groleau : Horowitz, l’Intranquille

Stéphane Leteuré : Camille Saint Saëns, Le compositeur globe-trotteur

Présenté et commenté par Christophe Looten : Brahms par ses lettres

dir d’Alexandre Dratwicki et Étienne Jardin: Le fer et les fleurs; Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817)

AEDAM Musicae

Laurent Denave: Charles Ives. Naissance de la modernité musicale aux Etats-Unis

Bruno Serrou : entretien avec Pierre Boulez

Olga Garbuz : Pascal Dusapin-Mythe Algorythme Palimpseste

Bérenger Hainaut : Le style black metal

Giovanni Morelli, Laurent Feneyrou : Musique et maladie

Allia

Harry Lehman (trad Martin Kalteneker) : La révolution digitale dans la musique

Babel

Catherine David : Crescendo, avis aux amateurs

Bleu Nuit

Patrick Barbier: Gaspare Spontini

Violaine Anger: Giacomo Meyerbeer

Denis Morrier : Monteverdi

Brepols

Cécile Leblanc : Proust écrivain de la musique, l'allégresse du compositeur

Buchet Chastel

Christian Merlin : Le philharmonique de Vienne. Biographie d'un orchestre

Jacques Réda : Une civilisation du rythme

François Delalande : La musique est un jeu d’enfant

Eric Tanguy : Ecouter Sibélius

Calmann-Lévy

Donna Leon : Brunetti en trois actes

Castor Astral

Didier C. Deutsch : Broadway, La Comédie musicale américaine

Citadelles & Mazenod

Florence Gétreau : Voir la musique

Classiques Garnier

Marie Gaboriaud: Une vie de gloire et de souffrance - Le mythe de Beethoven sous la 3ème République

dir. Xavier Bisaro, Gisèle Clément, Fañch Thoraval : La Circulation de la musique et des musiciens d’église - France, XVIe-XVIIIe siècle

Gisèle Clément : Le Processionnal en Aquitaine, IXe-XIIIe siècle - Genèse d’un livre et d’un répertoire

dir. Émilie Corswarem, Christophe Pirenne: Baldassare Galuppi - L'œuvre opératique, instrumental et religieux

Marco Gurrieri: Catalogue des fonds musicaux anciens conservés dans les Pays-de-la-Loire. Tome I - Angers

Cohen&Cohen

André Lorant : Fugato

Marc Villard : Si tu vois ma mère

Contrechamps

Carl Dahlhaus: Schoenberg. Réédition 2017

La Découverte

Alexis Tain: Prince, le cygne noir

Fayard

André Lischke : Guide de l'opéra russe

Claire Paolacci : Danse et musique

Eric Chaillier : La Flûte enchantée. Opéra merveilleux et multiple

Tom Volf / Maria Callas: Lettres et mémoires inachevés

Frédéric Chaslin : On achève bien Mozart

Grasset

Alexandre Tharaud : Montrez-moi vos mains

L’Harmattan

Frédéric Robert : La musique française dans l’Europe musicale entre Berlioz et Debussy; 1863-1894

Fabien Houlès : Le premier quatuor à cordes hybride, L'exemple de Smaqra de Juan Arroyo

Olivier Rouvière: L'apparition; Essai sur les effets et enjeux du théâtre et de l'art lyrique

Zelia Chueke. Préface de Jean-Yves Bosseur : Face à l’inconnu; les pianistes et la musique de leurs temps - Analyse, interprétation et créations

Michèle Alten : La musique au cœur des enjeux de la société française (1896-1956)

Marie-Aline Bayon : Révolution numérique et enseignement spécialisé de la musique: Quel impact sur les pratiques professionnelles?

Hermann éditeurs

Sous la dir Philippe Le Guern : En quête de Musique. Questions de méthode à l’ère de la numérimorphoses

Laure Schnapper : Du salon au front: Fernand Halphen (1872-1917)

Betsy Jolas : De l’aube à minuit, écrits et entretiens

Honoré Champion

Maximilien Novak : Poésies et traductions oubliées de Félix Mendelssohn Bartholdy

Larousse

Jean-Philippe Lafont : Avec voix et éloquence (en librairie le 17 octobre)

Mercure de France

Cécile Balavoine : Maestro (roman)

Editions MF

Laurent Feneyrou : De lave et de fer. Une jeunesse allemande : Helmut Lachenmann

Bruno Giner : La musique percute, entretiens réalisés avec François Porcile

Notes de nuit

Fabian Gastellier : Fritz Busch, l’exil

Fritz Busch : Une vie de musicien

Le Passeur éditeur

Alain Duault : Dans la peau de Maria Callas

Grégory Turpin: Chanter pour Dieu

André Tubeuf : Bach ou le meilleur des mondes

Pierre Guillaume de Roux

Julien Teyssandier: Arvo Pärt

Cité de la Musique - Philharmonie de Paris (édition de la)

Bertrand Dicale : Ni noires ni blanches : histoire des musiques créoles. Col anthropologie musicale

Philip Glass : Paroles sans musique

Franck Mallet / Pierre Henry : Le Son, la Nuit, entretiens

Riveneuve

Philippe Fénelon : Déchiffrages, Une vie en musiques

Le Rocher

Jacqueline Dauxois : Quatre saisons avec Roberto Alagna

Le Seuil

Karol Beffa : Parler, composer, jouer. Sept leçons sur la musique

Snoeck publishers / Louvre-Lens

Musiques !Echos de l’Antiquité. Catalogue d'exposition au Louvre-Lens

Symétrie

Noël Burch : Eugène Scribe ou le Gynolâtre

Valérie Philippin : La voix soliste contemporaine

Mélanie Guérimand, Muriel Joubert, Denis Le Touzé (dir scientifique) : Le duo violoncelle et piano

Pierre Fargeton : Le jazz et son double

Yves Balmer, Thomas Lacôte et Christopher Brent Murray : Le Modèle et l’Invention. Olivier Messiaen et la technique de l’emprunt

Table Ronde

José Louis Bocquet, Philippe Pierre-Adolphe : Rap ta France; Histoire d’un mouvement

Textuel

Terry Burrows, trad. Frank Ernould : La Fabrique du son

Université de Saint-Etienne

Collectif dir Jean-Christophe Branger, Sabine Teulon Lardic : Provence et Languedoc à l'opéra en France au XIXe siècle; Cultures et représentations