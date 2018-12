Leurs meilleurs disques 2018

Jérôme Badini

John Coltrane : "Both Directions At Once : The Lost Album" (Impulse !)

Marc Benham & Quentin Ghomari : "Gonam City (Neuklang)

Ben Wendel : "The Seasons" (Motéma)

Dana Murray : "Negro Manifesto" (Ropeadope)

"Mass" de Leonard Bernstein par Yannick Nézet-Séguin (DG)

François Bonnet

Lucy Railton : "Paradise 94" (Modern Love)

Jim O'Rourke : "Sleep Like it's Winter" (Newhere Music)

Ann Guthrie : "Brass Orchids" (Student of Decay)

Eliane Radigue : "Oeuvres électroniques" (INA GRM)

Christina Vantzou & John Also Bennet / Zin Taylor : "Thoughts Of A Dot As It Travels A Surface" (Shelter Press)

Rodolphe Bruneau-Boulmier

Scarlatti, Sonates par Jean Rondeau (Erato)

Bach, Concerto Brandebourgeois, par l'Ensemble Zefiro-Alfredo Bernardini (Arcana)

Schumann, Fantaisie, Romances etc par Claire Désert (Mirare)

Schoenberg, Webern, Berg, Mahler, Wolf - Vienna fin de siècle par Barbara Hannigan & Robert de Leeuw (Alpha)

John Adams, Oeuvres pour orchestre par le Berliner Philharmoniker (coffret Berliner Philharmoniker)

Emilie Munera

Haydn : Lamentatione Vol.6 par Kammerorchester Basel - Giovanni Antonini (Alpha)

Mozart : Concertos pour violon n°4 & 5 par Nikolaj Znaider et London Symphony Orchestra (LSO live)

Elgar : Concerto pour violoncelle par Marie-Elisabeth Hecker (Alpha)

Rachmaninov : Concerto pour piano par Daniil Trifonov (DG)

Debussy : Mélodies par Sophie Karthaüser & Stéphane Degout (Harmonia Mundi)

Philippe Cassard

Quatuors de Ravel, Debussy, Dutilleux par le Quatuor Hermès (La Dolce Volta)

Couperin et Rameau par Clément Lefèbvre (Evidence)

Schumann : "Frage" par Christian Gerhaher & Gerold Huber (Sony)

Debussy : Les 3 Sonates par I. Faust, A. Melnikov, J-G Queyras, A. Tamestit, J. Perianes ... (HArmonia Mundi)

JS Bach : Le Clavier Bien Tempéré par Cédric Pescia (La Dolce Volta)

Françoise Degeorges

Naïssam Jalal & Hazem Shaheen : "Liqaa" (Institut du Monde arabe)

Kiala and The Afroblaster : "Tribute to brother Fela Kuti" (Kamiyad)

Wassim Halal : "Le Cri du Cyclope" (Buda Musique)

Cap Vert : " Batuque & Finaçon" (Ocora)

Chine : "L'Art du Qin" (Ocora)

Benoît Duteurtre

Fauré : "Horizons" par P. Foucheneret, S. Zaoui, R. Merlin, D. Lefort (Apartemusic)

Gounod : "Le tribut de Zamorza" par Orchestre et choeur de la radio bavaroise - Hervé Niquet (Palazetto Bru Zane)

Henri Dutilleux : "Première symphonie, Métaboles" par Orchestre National de Lille - J-C Casadesus (Naxos)

Les succès de Casimir Oberfeld par Mistinguett, Chevalier, Fernandel... (Marianne mélodie - coll "Les chansons de ma jeunesse)

Guillaume Connesson : Musique de chambre par E. Le Sage, M. Dufour, P. Meyer, J. Pernoo, J. Ducros... (Sony Music)

Alex Dutilh

Ben Wendel : "The Seasons" (Motéma-Pias)

Cécile McLorin Salvant : "The Window" (Mack Avenue-Pias)

Edward Perraud : "Espaces" (Label Bleu-L'Autre distribution)

Brian Marsella : "Outspoken, The Music of the Legendary Hasaan" (Tzadik-Orkhestra)

Vincent Peirani : "Living Being II, Night Walker" (ACT-Pias)

Lionel Esparza

Couperin l'alchimiste par Bertrand Cuiller (HM)

Mahler : 6e Symphonie par Teodor Currentizis (Sony)

Visions of Prokofiev par Lisa Batiashvili (DG)

Chopin par LO Andsnes (Sony)

Bach par Thomas Dunford (Alpha)

Thierry Jousse

Jonny Greenwood : ""Phantom Thread" (Nonesuch)

Thom York : "Suspiria" (XL Recordings)

Nicolas Godin : "Au Service de la France" Because Music)

Fred Pallem : "L'Odyssée" (Train Fantôme)

Get Well Soon : "The Horror" (Caroline)

Olivier Le Borgne

Stravinsky : Petrouchka-Jeu de cartes par l'Orchestre du Théâtre Mariinsky - Valey Gergiev (Mariinsky)

Su : Asraël / Krejci : Serenata par l' Orchestre Symphonique de la SWR de Baden Baden - Karel Ancerl (SWR Classic)

Bartok : Concertos n°1 & 2 par Christian Tetzlaff - Orchestre symphonique de la Radio Finlandaise - Hannu Lintu (ONDINE)

Schumann : Davidsbündlertänze / Humoreske par Jean-Marc Luisada (RCA RED SEAL)

Coffret intégrale Quatuor Amadeus (DG)

Clément Lebrun

Aum Grang Ensemble -Julien Pontvianne : "You've never listened to the wind" (Onze Heures Onze)

GraindelaVoix - Cipriano de Rore : "Portrait of the Artist as a Starved Dog" (Glossa)

Timothée Quost "Before Zero Crossing" (Gotta Let It Out)

Jérôme Noetinger "dR" (PiedNu)

Ondrej Adamek : "Sinuous Voices" par Roméo Monteyeiro, Ensemble orchestral Contemporain - Daniel Kawka (Aeon)

Bruno Letort

Hilde Marie Hosen : "Lazuli" (Hubro)

Mélanie Délibert : "Musique pour le lever du jour" (Elsewhere)

Laurie Anderson & Kronos Quartet : "Landfall" (Nonesuch)

Oren Ambarchi & Jim O'Rourke : "U-Zhaan" (Mego)

Peter Blevgad : "Go Figure" (ReR Megacorp)

Sébastien Llinares

Pablo Marquez & Anja Lechner : "Die Nacht" (ECM)

Bruno Helstroffer : "Calling the muse" (Alpha)

Thomas Dunford : "Oeuvres pour Luth : JS Bach" (Alpha)

Julian Lage trio : "Modern Lore" (Mark Avenue Records)

Zacy Wilder & Josep M. Marti Duran : "Eterna d'amore" (La Musica)

Arnaud Merlin

David Hudry : "Durchgang" par Ensemble Modern, Ensemble Recherche, EIC, OPRF (Col Legno)

Gérard Pesson : "Blanc mérité" par Ensemble Cairn - Guillaume Bourgogne (Aeon)

Aurélien Dumont : "Stillness" par Ensemble Linea - Jean-Philippe Wurtz (Odradek)

Bernard Cavanna : "A l'agité du bocal" par Ensemble Ars Nova - Philippe Nahon (D'empreinte digitale)

Ondrej Adamek : "Sinuous Voices" par Roméo Montyeiro, Ensemble Orchestra Contemporain - Daniel Kawka (Aeon)

Christian Merlin

Les Pêcheurs de perles avec Fuchs, Dubois, Sempey (Pentatone)

Debussy-Ravel-Dutilleux par le Quatuor Hermès (La Dolce Volta)

Concerto pour alto de Widmann par Antoine Tamestit (Harmonia Mundi)

Enfers par Pichon/Degout (Harmonia Mundi)

"Mass" de Leonard Bernstein par Yannick Nézet-Séguin (DG)

Anne Montaron

Clinamen Trio : "Enclins" (Creative Sources / coprod. France Musique/A l'improviste)

Sophie Agnel, John Edwards & Steve Noble : "Aqisseq" (ONJ Records)

Bernard Cavanna : "A l'Agité du bocal" (Empreinte Digitale)

Petical Humors avec Vincent Lhermet et Marianne Müller : "Les inattendus" (Harmonia Mundi)

John Cage : "Music for piano 4-84 overlapped" par Pascale Berthelot (Cuicatl)

Jacques Demierre, Axel Dörner & Jonas Kocher : "Cone of Confusions" (Bruit)

Aurélie Moreau

Destination Rachmaninov par Daniil Trifonov et l'Orchestre philharmonique de Philadelphie dirigé par Yannick Nézet-Séguin (DG)

Beethoven, Sonates par Murray Perahia (DG)

Beethoven : Symphonies 4 & 5 par le Wiener Symphoniker dirigé par Philippe Jordan (Sony)

Prokofiev for two par Martha Argerich et Sergueï Babayan (DG)

La Sonate de Vinteuil par Maria et Nathalia Milstein (Mirare)

Gabrielle Oliveira Guyon

Gabriel Fauré : Horizons par Simon Zaoui, Pierre Fouchenneret, David Lefort, Raphaël Merlin (Aparté)

Cities II par Thibault Cauvin (Sony)

I got Rythm par David Lively (La Musica)

Bach Inspirations par Thibaut Garcia (Erato)

Bach : Concertos pour 2, 3 et 4 pianos par David Fray (Erato)

Clément Rochefort

Perpetual Night, par Lucile Richardot et l'Ensemble Correspondances-Sébastien Daucé (Harmonia Mundi)

Alfonso Ferrabosco Le Jeune, The Art of Fantasy par Hathor Consort - Romina Lishka (Ramée)

Michel Lambert, Leçons de Ténèbres par M. Mauillon, M. Rignol, T. Roussel & M. Mankar-Bennis (Harmonia Mundi)

De vez en cuando par la Cappella Mediterranea - Leonardo Garcia Alarcon (Alpha Classics)

Pergolese, Messe en ré Maj. & Motet Digmas laudes resonemus par M. Petersen, M. Fumagalli, Choeur et orchestre Ghislieri - Giulio Prandi (Arcana)

Jérémie Rousseau

Bizet : "Les Pêcheurs de perles" par J. Fuchs, C. Dubois, F. Sempey, Choeur et Orchestre national de Lille - Alexandre Bloch (Pentatone)

Saint-Saëns : Concertos n°2 & 5 par Bertrand Chamyou et l'ONF - Emmanuel Krivine (Erato)

"Perpetual Night" par Lucile Richardot, Ensemble Correspondances - Sébastien Daucé (Harmonia Mundi)

Arvo Pärt : Symphonies n°1 à 4 par l'Orchestre philharmonique de Wroclaw - Tonu Kaljuste (ECM)

Beethoven : Sonates n°14 et 29 par Murray Perahia (DG)

Corinne Schneider

Thomas Dunford, archiluth : Programme Bach (Alpha)

Diegos Ares, clavecin : Variations Goldberg (Harmonia Mundi)

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini : Concerto Brandebourgeois (Arcana)

Isabelle Faust et Kristian Bezuidenhout : Sonate pour violon et clavecin (Harmonia Mundi)

Cédric Pescia : Clavier bien tempéré (2 livres) (La Dolce Volta)

François-Xavier Szymczak

Beethoven : Sonates n°14 et 29 par Murray Perrahia (DG)

Schubert : "La Belle Meunière"par Christian Gerhaher et Gerold Huber (Sony)

Josquin Desprez : "Miserere mei Deus" par la Cappelle Amsterdam dirigé par Daniel Reuss (Harmonia Mundi)

JS Bach : Sonates pour violon et clavier par Nicolas Dautricourt et Juho Pohjonen (La Dolce Volta)

Haedel : Cantates italiennes par Sabine Devilhe, Léa Desandre et le Concert d'Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm (Erato)

Laurent Valière

The Band's Visit - 2017 Original Broadway Cast (Ghostlight Records)

Carousel - 2018 Broadway Cast (Craft Recordings)

Brigadoon - 2018 Concert Cast (Ghostlight Records)

Hamlish Uncovered (Broadway Record)

Love is here to Stay, par Tony Bennett & Diana Krall (Verve)