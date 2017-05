Les violons récents meilleurs que les Stradivarius ?

Les instruments fabriqués par Antonio Stradivarius entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle sont réputés pour leur sonorité incomparable et leur facture qui frôle la perfection. Pourtant, depuis 2014, des chercheurs se livrent à des comparaisons entre ces anciens violons et d'autres plus récents, afin de savoir si cette réputation est fondée ou quelque peu fantasmée. Dès les premiers tests à l'aveugle, les violonistes professionnels qui se sont prêtés au jeu n'ont pas pu différencier les instruments.

Testés sous toutes les coutures

Claudia Fritz, acousticienne de l'institut Jean Le Rond d'Alembert, le luthier américain Joseph Curtin, le statisticien Jacques Poitevineau et Fan-Chia Tao, ingénieur en cordes ont soumis les Stradivarius à de nouveaux essais. Ils se sont déroulés devant un public de musiciens, de mélomanes, de luthiers et de critiques musicaux. Les musiciens portaient des lunettes de soudeur afin de ne pas voir leur instrument, ils étaient séparés du public par un rideau qui ne laissait voir que leur ombre. De chaque côté de ce rideau, personne ne savait si l'instrument qui retentissait était un Stradivarius ou non. Neuf paires de violons ont été testées pendant 45 minutes chacun, d'abord en solo, puis avec piano et enfin avec orchestre.

Les violons récents plébiscités

Verdict : musiciens comme public ont plébiscité les violons récents. Les premiers ont loué la projection sonore dont font preuve les nouveaux instruments, ainsi que leur ergonomie et la qualité de la tonalité. Dans l'ordre de préférence établi par les instrumentistes, le premier Stradivarius n'apparaît qu'en troisième position. Sans pouvoir distinguer les deux types de violons, le public s'est prononcé en faveur des récents. L'étude ne devrait cependant pas avoir d'impact sur les prix qu'atteignent les Stradivarius lors des ventes aux enchères. La prochaine étape de l'étude consistera à déchiffrer les mesures acoustiques pour les mettre en relation avec le ressenti des testeurs.