Les Siècles en lice pour les Gramophone Classical Music Awards

La formation de François-Xavier Roth succédera-t-elle à l'orchestre symphonique de Seattle ? Cette année, Les Siècles est le seul orchestre français en lice pour le prix de l'orchestre de l'année 2019, remis pour la première fois l'an dernier, et pour lequel il était déjà nommé. Cette fois, la liste comporte dix concurrents au total : deux ensembles américains, deux britanniques et deux allemands. La Suède, l'Italie et Hong-Kong sont également dans la course, avec un seul représentant chacun.

L'an dernier, l'ensemble Les Siècles s'était distingué dans la catégorie musique orchestrale avec un enregistrement de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. Cette fois, le chef espère bien obtenir le titre d'orchestre de l'année, et pour gagner, il a besoin de l'aide des internautes, invités à voter jusqu'au 7 septembre à minuit sur la page des Gramophone Classical Music Awards.