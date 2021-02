Les participants au Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2021

Les 70 ouvrages sortis en 2020, qui ont participé au Prix du Livre France Muique-Claude Samuel 2021

Les 15 livres deLa Sélection 2021ont été choisis parmis c'est 70 ouvrages :

Yannick Simon : Charles Lamoureux. Chef d’orchestre et directeur musical au XIXème siècleActes Sud-Paris

Direction de Fadi El Abdallah : Orient sonore, Musique oubliée, musique vivante.Actes Sud-Paris

Pierre Brévignon : Le Groupe des six, Une histoire des Années follesActes Sud-Paris

dir d’Étienne Jardin : _Mel Bonis (1858-1937), Par_cours d’une compositrice de la Belle Époque.Actes Sud-Paris

Présentation Simon-Pierre Perret : Correspondance de Paul Dukas, Volume 2 Actes Sud-Paris

Jean-Noël von der Weid : Luis de Pablo, bâtisseur d'essentiel AEDAM Musicae

Philippe Manoury : La musique en question AEDAM Musicae

Florent Ploquin : Clavier bien tempéré et justesse numérique AEDAM Musicae

Catherine Lechner-Reydellet : Les Légendes françaises du piano AEDAM Musicae

dir Pierre Albert Castanet& Muriel Joubert : La musique de Michaël Levinas - vers des contrepoints irréels AEDAM Musicae

David Christoffel : Annales de Metaclassique AEDAM Musicae

Cyril Gély :La forêt aux violonsAlbin Michel

Jean-Philippe Collard: Chemins de musiqueAlma

François de Médicis : La maturation artistique de Debussy dans son contexte historique (1884-1902) Brepols

Louis Delpech: Ouvertures à la française : migrations musicales dans l’espace germanique, 1660-1730 Brepols

dir. Anne-Madeleine Goulet : Les foyers artistiques à la fin du règne de Louis XIV (1682-1715) Musique et spectacles Brepols

Jean-Michel Molkhou : Les grands quatuors du XXème siècleBuchet Chastel

Bernard Fournier : A l’écoute des quatuors de Beethoven Buchet Chastel

André Lischke: Sergueï Rachmaninov, portrait d’un pianiste Buchet Chastel

Camera Silens avec Patrick Scarzllo : Camera Silens Castor Astral

Marie Fauchet :Alban Berg, l’amour ou l’invention musicaleChamp social

Sylvie Bouissou, Pascal Denécheau, France Marchal-Ninosque: Histoire de l'Opéra de Paris sous l'Ancien Régime (dernier tome) Classiques Garnier

dir Maria Semi: JJ Rousseau, oeuvres complètes: Dictionnaire de musiqueClassiques Garnier

Christophe Barthélémy Fagan : Théâtre de la foire (1730-1738) Tome 1 Classiques Garnier

Maria Youdina - Pierre Souvtchinsky : correspondance et documents (1959-1970). Trad Jean-Pierre Collot Contrechamps

Charles Rosen : Musique et sentiments et autres essais Contrechamps

Claire Opppert : Le pansement de Schubert Denoël

Eric Humbertclaude, Gwenaëlle Clemino: Composer après 2020 Amorce EME

Guillaume Plaisance: Penser (à) l’Opéra EME

Édité par Sylvie Octobre, Frédérique Patureau : Sexe et genre des mondes culturels ENS Edition-Lyon

Hervé Lacombe : Histoire de l’Opéra français Fayard

Franck Médioni: Charlie ParkerFayard

Bruno Monsaingeon : Les bémols de Staline. Conversation avec Guennadi Rojdestvensky Fayard

Elisabeth Brisson, Bernard Fournier, et François-Gildas Tual: Beethoven et aprèsFayard

Fabrice Caro : BroadwayGallimard

Thomas Snégaroff: Putzi Gallimard

Les Musiques de Picasso, catalogue Gallimard

Mathieu Feryn : Where is the jazz ? Une approche communicationnelle des mondes du jazz (2000-2020) L’Harmattan

Charles Calamel : ET ALORS... Considérations sur le jazz L’Harmattan

Frantz Wouilloz-Boutros : La fabuleuse histoire des Berliner Kabaretts L’Harmattan

Jean Francheteau : Don CherryL’Harmattan

Jean Tristan Richard : Les standards du jazz L’Harmattan

Dir. Olivier Class, coll Márta Grabócz : Timbre, perception, virtualité. Le compositeur face à la rechercheHermann éditeurs

3e vol. des Écrits de Jean-Claude Risset.Hermann éditeurs

Bigand-Tillmann : La Symphonie neuronaleHumensciences

Entre Opéra et droit LexisNexis

Lambert Dousson : Essai sur la musique et la violence Editions MF

Denis-Constant Martin : Plus que la musiqueMélanie Seteun

Claude Hagège: La Musique ou la mortOdile Jacob

Frédéric Granier : Les BeatlesPerrin

Günther Anders : Phénoménologie de l'écoutePhilharmonie de Paris

Échos : 100 trésors du Musée de la musiquePhilharmonie de Paris

Jean-Yves Clément : Le retour de MajorquePierre Guillaume de Roux

Jean-Noël Crocq : Fausse notePremières loges

Chantal Cazaux : Rossini mode d’emploiPremières loges

Didier Francfort : Beethoven, un encombrant génie (livre numérique) Editions Universitaires de Dijon

Philippe Gonin, Jérôme Rossi : Le cinéma populaire français et ses musiciens. Editions Universitaires de Dijon

Audrey Moutat : Son et sens. Coll Sigilla Presses universitaires de Liège

Muriel Joubert & Denis Le Touzé : vol. 3, Foisonnements et proliférations en musique. Coll. « Mélotonia » Presse Universitaire de Lyon

Dir. Vincent Granata & Roger Pouivet : _Épistémologie de l’esthétique. Perspectives et débat_s Presses Universitaires de Rennes

Dir. Thimotée Picard : La critique musicale au XXe sièclePresses Universitaires de Rennes

Laura Naudeix : Molière à la cour, Les Amants magnifiques en 1670Presses Universitaires de Rennes

Christian Grenier : Le code et la divaRouergue noir

dir. Denis Herlin & Cécile Quesney: André Caplet, compositeur et chef d’orchestreSociété française de musicologie

Hector Berlioz: Critique musicale, vol. 10 : 1860-1863Société française de musicologie

Marie-Paule Hallard: Le Français chanté Symétrie

Kai Köpp: La Pratique d’orchestre, baroque, classique et romantiqueSymétrie

Jean-Pierre Vidit : Les Contes d’Hoffmann ou Le Reflet retrouvé de Jacques Offenbach Symétrie

Patrick Alliotte: Le Papillon omnivore (roman) Symétrie

Norman Mclaren & Maurice Blackburn; David Cronenberg & Howard Shore : Musique, cinéma, processus créateur Vrin