"Les Musiques de Picasso"-Sélection du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2021

Sélectionné pour le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2021, "Les Musiques de Picasso", catalogue de l'exposition, sous la direction de Cécile Godefroy est publié chez Découvertes Gallimard-Philharmonie de Paris.

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel (anciennement Prix des Muses), a choisi cet ouvrage pour La Sélection 2021.

L'auteur

Historienne de l’art et docteure de l’université Paris IV Sorbonne, Cécile Godefroy enseigne auprès d’universités françaises et américaines à Paris. Auteure de nombreux ouvrages de référence dont “Sonia Delaunay les couleurs de l’abstraction” en qualité de co-commissaire de l’exposition au MAMVP et à la Tate modern de Londres en 2014, elle publie de plus de nombreux essais sur l’oeuvre de Picasso et a été co-commissaire de l’exposition “Picasso. Sculptures” présentée au Musée national Picasso-Paris et à BOZAR Bruxelles en 2016-17.

Le livre

« Au fond quand on parle d’art abstrait, on dit toujours que c’est de la musique. Quand on veut en dire du bien on parle musique. Tout devient musique […]. Je crois que c’est pour ça que je n’aime pas la musique. » Pablo Picasso

Contrairement à cette déclaration volontiers provocatrice, l’observation de l’œuvre de Picasso dévoile un intérêt considérable pour l’imaginaire musical : des premières scènes de vie gitane aux joueurs de flûte des années 1970, en passant par les saltimbanques musiciens, les Guitares cubistes, les collaborations avec les Ballets Russes, les poèmes sonores de l’artiste ou les bacchanales qui colorent après-guerre un nombre infini de toiles, d’œuvres graphiques, de céramiques et de sculptures, toute son œuvre est traversée par la musique.

Cet ouvrage s’attache à explorer cette dimension, en soulignant notamment l’attachement de l’artiste pour les instruments, son intérêt pour la musique populaire et ses diverses manifestations, les ambiances sonores de spectacles auxquels il aimait assister (cirque, fanfare, corrida), le chant de la poésie, ainsi que la dimension rituelle de la musique.