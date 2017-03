Les fleurs en 10 morceaux classiques pour célébrer le printemps

Cette année l’équinoxe, ce moment où le jour et la nuit ont exactement la même durée, tombe lundi 20 mars 2017. Ce phénomène annonce l’arrivée du printemps, et qui dit beaux jours dit retour des fleurs… Qu’elles soient symboliques ou réelles, anglaises ou françaises, petit tour musical des fleurs en musique, de Fauré à Purcell en passant par Bizet.

Sweeter than roses, or cool evening breeze

On a warm flowery shore, was the dear kiss,

First trembling made me freeze,

Then shot like fire all o’er.