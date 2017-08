Le violoniste Nicolay Madoyan entre dans le livre des records

Nicolay Madoyan a établi un nouveau record dans le domaine musical qui lui a ouvert les pages du livre Guiness des records. En février, le violoniste arménien a joué pendant 33 heures sans s'arrêter...ou presque. Il avait droit à des pauses n'excédant pas cinq minutes chaque heure. L'homologation a ensuite pris plusieurs mois. Il a accompli cette performance à Erevan, la capitale de son pays natal. Pendant ces 33 heures, Nicolay Madoyan a joué 59 œuvres de différents compositeurs. Le violoniste de 44 ans est un habitué de ce genre de records. En 2014, il avait donné les six Concertos pour violon de Paganini en une soirée. Cependant, il est encore loin des performances les plus longues de l'Histoire de la musique. En 2015, l'Indien Mrityunjay Sharma a joué du piano pendant 127 heures.

Un record à connotation politique

Nicolay Madoyan a donné un note politique à sa performance en la dédiant à "tous les combattants volontaires de la guerre de libération de l'Artsakh" , sur son compte Facebook. L'Artsakh n'est autre que l'ancien nom du Haut-Karabagh, un territoire ayant autoproclamé son indépendance, mais revendiqué par l'Azerbaïdjan.

Pendant sa carrière, le nouveau recordman a également joué sous la direction de Claudio Abbado, Frans Brügger ou encore Leopold Hager et dans des lieux prestigieux. Mais il semble surtout apprécier l'endurance musicale puisqu'il a interprété les 24 Caprices de Paganini en une soirée et les 10 Sonates pour violon et piano de Beethoven en trois soirées.