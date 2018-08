Le Russe Ivan Bessonov remporte l'Eurovision Young Musicians

L'Eurovision Young Musicians n'a aucun point commun avec la célèbre compétition du même nom réservée aux chansons de variété. Cette année, sa 19ème édition se tenait à Édimbourg. Le jury avait désigné six jeunes musiciens, parmi les 18 candidats qui s'étaient présentés pour jouer lors de la finale, le 23 août. Le pianiste russe Ivan Bessonov, 18 ans, a tapé dans l'œil du jury, en jouant le 3ème mouvement du Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovsky. Le jeune homme, né en 2002, étudie l'instrument depuis l'âge de 6 ans. Il est élève au conservatoire d'État Tchaïkovsky de Moscou. Ivan Bessonov a déjà remporté un concours et donné plusieurs récitals dans son pays natal, accompagné par des orchestres renommés.

Un concours pour les musiciens de 12 à 21 ans

Le gagnant empoche 7 000 euros et obtient le droit de se produire avec le BBC Scottish Symphony Orchestra. Dans le jury se trouvaient Marin Alsop, David Watkin, Anna Meredith, Andrew Moore et le président, James McMillan. Les six finalistes devaient jouer un morceau ne devant pas dépasser 12 minutes devant les quelque 2 000 personnes réunies à l'Usher Hall. C'est le violoniste slovène Nikola Pajanovic, 18 ans, qui accède à la deuxième place et remporte 3 000 euros par la même occasion.

Les candidats étaient accompagnés par le BBC Scottish Symphony Orchestra. L'Eurovision Young Musicians se tient tous les deux ans et est réservé à des jeunes âgés de 12 à 21 ans. Plusieurs musiciens se sont distingués lors des précédentes éditions de ce concours : le violoniste Julian Rachlin, la violoncelliste Natalie Clein et l'altiste Eivind Holtsmark Ringstad, récompensé en 2012. Cette année, il n'y avait pas de Français parmi les concurrents.