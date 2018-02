« Le Philharmonique de Vienne. Biographie d'un orchestre » de C. Merlin - Sélection Prix France Musique des Muses 2018

Quelques mots sur Christian Merlin

Christian Merlin est agrégé d'allemand, docteur en lettres, musicologue. Critique musical au Figaro et à la revue Diapason, il présente une chronique dans La Matinale de France Musique et participe au Classic Club. Il est aussi l'auteur d'ouvrages consacrés à l'orchestre symphonique et le directeur de publication de plusieurs numéros de L' Avant-Scène Opéra.

Le Philharmonique de Vienne. Biographie d'un orchestre

L'ouvrage explore les spécificités qui font de cet orchestre un phénomène unique au monde : le mode de recrutement des musiciens, leur origine nationale ou ethnique, leur forte dimension familiale, pour ne pas dire dynastique, la place des femmes dans cette communauté longtemps exclusivement masculine, la manière dont ils défendent leur autonomie artistique et renversent le rapport traditionnel au chef d’orchestre - qu’ils élisent et peuvent révoquer, tous ces aspects sont mis sans cesse en parallèle avec la grande histoire, celle de l’Autriche et celle de l’Europe. En fil rouge de ce récit se pose la question de l’existence et de la persistance de ce fameux « style viennois ».

Trois questions à Christian Merlin

Quelle place occupe ce livre dans votre carrière ?

C’est mon sixième livre, et sans doute mon projet le plus vaste et ambitieux. Quatre ans de recherches en archives qui m’ont valu une reconnaissance certaine en Autriche où, curieusement, personne n’avait encore entrepris ce travail. J’y vois aussi la concrétisation de ma passion pour l’orchestre, que j’avais exprimée dans mon livre précédent, Au Cœur de l’orchestre . C’est enfin un travail universitaire, validé par l’Habilitation à diriger des recherches, délivrée par la Sorbonne après soutenance.

Que pensez-vous apporter aux lecteurs à travers votre ouvrage ?

En écrivant cette « biographie » du Philharmonique de Vienne, j’ai voulu proposer une nouvelle méthode dans la manière d’écrire l’histoire d’un orchestre. Partir non des chefs, du répertoire et de l’aspect institutionnel comme c’est le plus souvent le cas, mais bien des musiciens, fidèle à ma conviction selon laquelle un orchestre existe avant tout par ses musiciens. D’où l’établissement d’un listing de tous les membres de l’orchestre depuis la création, avec biographie individuelle pour chacun.

Quels sont vos projets futurs ?

Je travaille à un nouveau projet de longue haleine et de vastes dimensions : une biographie de Pierre Boulez pour les éditions Fayard. Cette entreprise est une énorme responsabilité et un défi aussi intimidant qu’une montagne à escalader : non plus une collectivité, cette fois, mais un individu, au parcours divers, de compositeur, chef d’orchestre, penseur, fondateur d’institutions et leader d’opinion, sans parler d’une personnalité complexe, qui a suscité autant d’admiration que de rejet.

