« Le Modèle et l'invention... » par Y. Balmer; T. Lacôte et C. Brent Murray - Prix France Musique des Muses 2018

Quelques mots sur les auteurs

Yves Balmer est professeur d’analyse musicale au CNSMDP, rédacteur en chef de la Revue de musicologie et membre permanent de l’Institut de recherche en musicologie (IReMus).

Thomas Lacôte est organiste et compositeur. Titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de l’église de la Trinité à Paris, il est professeur d’analyse au CNSMDP.

Christopher Brent Murray enseigne l’analyse musicale dans le département de musicologie de l’Université libre de Bruxelles où il est également membre du Laboratoire de Musicologie (LaM).

Quelques mots sur l’ouvrage

Ce livre révèle comment Olivier Messiaen, l’un des phares du xxe siècle musical, a bâti son œuvre singulière en transformant les musiques qu’il aimait. Au long d’une enquête vaste et minutieuse, qui associe une relecture complète de ses écrits théoriques à l’analyse de ses partitions, les auteurs démontrent que Messiaen s’est forgé une technique d’emprunt, véritable méthode de composition irriguant toute sa production. L’origine d’une part majeure de son matériau musical se trouve dans un corpus large et éclectique : des courbes mélodiques de Mozart et Rameau aux rythmes irrationnels de Debussy ou Jolivet, des cantilènes hindoues aux harmonies sophistiquées de Ravel, Tournemire, Berg ou Massenet, des antiennes du plain-chant grégorien à de « charmants spécimens » de chansons populaires.

3 questions à Yves Balmer; Thomas Lacôte et Cristopher Brent Murray

Quelle est la place de cet ouvrage dans vos carrières ?

Fruit de plus d’une décennie de réflexion sur la musique de Messiaen pour chacun de nous et de sept ans de travail en commun, ce livre représente le point d’aboutissement de nos diverses recherches sur ses méthodes de travail. Si nous avons déjà tous signé d’autres ouvrages, chapitres et articles, parfois seuls, parfois en collaboration, _Le modèle et l’invention_est par sa monumentalité un projet à part dans nos carrières, par le temps et l’ampleur des recherches qu’il a demandés, par sa capacité à transformer en profondeur la réception de la musique de Messiaen, et à jeter un regard inattendu sur la modernité et l’invention en musique.

Qu’avez-vous cherché à montrer dans cet ouvrage ?

En étudiant la pratique d’emprunt de Messiaen et ses multiples conséquences, nous avons cherché à forger une nouvelle clé de déchiffrement de sa créativité et de sa musique, mais aussi à repousser les frontières de la compréhension de la composition musicale. Ainsi, au-delà des étapes du processus créateur, les emprunts dévoilent l’imaginaire du compositeur, tout autant que les relations multiples et complexes qui se nouent entre admiration et audace, entre modèle et invention.

Quels sont vos prochains projets ?

A partir des multiples voies ouvertes pour notre ouvrage, chacun de nous trois poursuit son chemin. L’ouverture récente des archives d’Olivier Messiaen et Yvonne Loriod, à la BnF, offre de nouvelles pistes pour chacun.

Yves Balmer développe actuellement une recherche autour des manuscrits du Quatuor pour la fin du Temps ; Christopher Brent Murray travaille sur les œuvres de jeunesse de Messiaen afin d’observer comment ses études au Conservatoire interagissent avec sa technique d’emprunt naissante ; Thomas Lacôte étudie les esquisses des œuvres pour orgue à la tribune de la Trinité, mais compose aussi une œuvre pour deux pianos pour le prochain Festival Messiaen au pays de la Meije. Et bien sûr, par-delà la seule figure de Messiaen, chacun explore bien des facettes de l’invention musicale !

