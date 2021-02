Le chef Zubin Mehta hospitalisé à Milan

Âgé de 84 ans, le chef Zubin Mehta a été hospitalisé samedi dernier, après un malaise au cours d'une répétition de Salomé de Strauss à la Scala de Milan.

En fin de semaine dernière, le chef Zubin Mehta, 84 ans, a fait un malaise à la Scala de Milan et a dû être hospitalisé. Il répétait depuis plusieurs jours en vue d’une représentation de Salomé de Richard Strauss, qui sera diffusée samedi 20 février en direct sur la Rai 5. Pour l’instant, les médecins se montrent rassurants et mettent en cause un “stress” dû à un surmenage, comme le rapporte le site ResMusica.

Cependant, le Théâtre de la Scala réfléchit à un éventuel remplacement au cas où Zubin Mehta ne serait pas rétabli à temps. Celui-ci serait assuré par le chef Riccardo Chailly.

Mise en scène par Damiano Michieletto, cette production de Salomé met à l’honneur Elena Stikhina dans le rôle-titre, Wolfgang Koch dans celui de Jochanaan, Gerhard Siegel en Herodes, et Linda Watson en Herodias.