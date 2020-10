Le chef David Reiland reconduit à l’Orchestre national de Metz

A la tête de l’Orchestre national de Metz depuis deux saisons, David Reiland vient d’être prolongé jusqu’en 2024.

Alors que son contrat à Metz devait prendre fin en septembre 2021, le chef belge David Reiland a été reconduit pour trois années supplémentaires. Il avait été choisi pour succéder à Jacques Mercier en octobre 2018.

David Reiland est également directeur musical du Sinfonietta de Lausanne et, depuis 2019, il est premier chef invité de l’Orchestre Symphonique de Munich. En septembre 2020, il reçoit le titre de “Schumann-Gast” de la Tonhalle Düsseldorf.

Également saxophoniste et compositeur, David Reiland a notamment étudié au Conservatoire royal de Bruxelles et au Mozarteum de Salzbourg. Chef assistant à l’Orchestre of the Age of Enlightenment de Londres, il a collaboré entre autres avec Sir Simon Rattle et Sir Roger Norrington, et a par ailleurs dirigé l’Orchestre de Chambre du Luxembourg de 2012 à 2017.

Reconnu pour son interprétation du répertoire mozartien, il fait ses débuts à Paris en dirigeant Mithridate. Familier du répertoire français, en particulier des opéras du 19e siècle, on le retrouve aussi souvent dans le répertoire contemporain, avec entre autres la création de L’Illiade l’amour, l’opéra de Betsy Jolas, à Paris en 2014.