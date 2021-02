Mort à 81 ans du chef d'orchestre et pianiste anglais Steuart Bedford

Steuart Bedford est indissociable des œuvres du compositeur Benjamin Britten. Il fut aussi le directeur artistique du festival d'Aldeburgh.

Il avait dirigé des formations sur les plus grandes scènes mondiales, et a tiré sa révérence lundi 15 février. Le chef d'orchestre et pianiste anglais Steuart Bedford nous a quittés à l'âge de 81 ans.

Steuart John Rudolf Bedford, de son nom complet, est né à Londres le 31 juillet 1939. Le petit-fils de la soprano Liza Lehmann est indissociable de la musique de Benjamin Britten, dont il enregistrera de nombreuses œuvres, comme Le Tour d'écrou, adapté du roman d'Henry James, Winter Words, Folk Songs, ou encore les concertos pour piano et pour violon. Bedford crée et dirige aussi en 1973 la première mondiale de Mort à Venise, le dernier opéra du compositeur. Parmi les nombreuses productions de Bedford, nous pouvons aussi citer Le Portrait de Dorian Gray, joué en 1996 à Monte-Carlo.

Frère du compositeur David Bedford et du chanteur Peter Bedford, le chef d'orchestre britannique est également associé au festival d'Aldeburgh, dont il fut directeur artistique de 1974 à 1998, en compagnie notamment d'Oliver Knussen à partir de 1989.