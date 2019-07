Afrique du Sud : un chauffeur à la voix d'or

Les talents lyriques peuvent se cacher n'importe où. Ainsi, actuellement, l'un des ténors les plus célèbres d'internet exerce comme chauffeur Uber en Afrique du Sud. Du moins, exerçait comme chauffeur, car depuis qu'une vidéo le montrant chantant au volant a été postée sur le web, Menzi Mngoma, originaire de Durban, passe plus de temps sur scène que dans son véhicule. Le jeune homme de 27 ans a pris pour habitude de chanter des airs d'opéras en transportant ses clients, ce qui ne manquait pas d'en faire un phénomène local. Mais il a fallu qu'une cliente le filme et mette la vidéo en ligne pour qu'il devienne une star des réseaux sociaux. Sur l'extrait, le ténor autodidacte interprète La donna è mobile, tiré de Rigoletto.

Très vite, la vidéo atteint plusieurs centaines de milliers de vues et autant de commentaires admiratifs. La vie du chauffeur-chanteur s'en trouve vite bousculée : « les gens me reconnaissent, veulent prendre des photos avec moi », a-t-il témoigné sur la BBC. En fait, Menzi Mngoma a pris des cours de musicologie dans son enfance, il n'est pas totalement novice. Il est né au sein d'une famille très portée sur la musique, mais dans laquelle ce n'est pas un métier. Pour subvenir aux besoins de sa famille, ce jeune père a dû devenir chauffeur.

Une fois la machine médiatique lancée, l'opéra du Cap le demande pour une audition. Une compagnie lui propose d'enregistrer un disque. Le 31 juillet, il se produira aux South African Authors Awards, à Johannesburg. Il est également invité à participer au concours Voices of South Africa, dans la même ville. Sa notoriété dépasse à présent les frontières sud-africaines puisqu'il est convié, en tant que participant, à un spectacle qui sera monté à Los Angeles en décembre.

Uber semble avoir quelque peu récupéré l'histoire de ce chauffeur hors du commun. L'entreprise l'a mis en avant, avec d'autres collaborateurs aux aptitudes particulières, et se positionne en soutien des jeunes en Afrique du Sud, pour peu qu'ils aient de l'ambition et du talent.