La playlist de Frédéric Lodéon

Saint-Saëns : Introduction et Rondo capriccioso, en la mineur, op.28, par Jascha Heifetz.

Frédéric Lodéon: « Sous une apparence toujours impeccable : un tempérament de feu. Il y a les bons violonistes, les grands violonistes, et puis il y a Jascha Heifetz, l’unique. »

Antonín Dvořák : Concerto pour violoncelle, par M. Rostropovitch.

Frédéric Lodéon : « Mstislav Rostropovitch, une nature exceptionnelle, une technique invraisemblable… Et avant tout, une humanité dont le violoncelle était le vibrant ambassadeur. »

Frédéric Chopin : 3e scherzo, par Martha Argerich.

Frédéric Lodéon : « La panthère du piano, une virtuosité à couper le souffle, une façon de trouver dans chaque partition les accents qui la rendent encore plus captivante. »

Johann Sebastian Bach : 6e concerto Brandebourgeois, par Nikolaus Harnoncourt.

Frédéric Lodéon : « Bach, génie incontestable qui surplombe l’époque baroque et les musiques des temps à venir, interprété par un pionnier de la redécouverte des auteurs anciens et plus récents. »

Jules Massenet : Werther, par Jonas Kauffman.

Frédéric Lodéon : « Le ténor romantique par excellence, séduisant, profond, une voix envoûtante et un sens aigu de l’expression dramatique. »

