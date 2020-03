La liste complète des ouvrages qui concourraient pour le Prix France Musique des Muses 2020

Le Prix France Musique des Muses remercient les 53 éditeurs qui présentaient leurs 113 ouvrages pour l'édition 2020.

Toute les infos sur le prix ici

Actes Sud-Paris

Timothée Picard : Olivier Py. Planches de salut (AP C. Gassin)

Fanny Gribenski : L’église comme lieu de concert. Pratiques musicales et usages de l’espace.

Jean-Claude Yon (présentation): M. Offenbach nous écrit. Palazzetto Bru Zane

Martin Mirabel : Scarlatti

AEDAM Musicae

Olivier Greif : Journal. Edité par Jean-Jacques Greif

Laurent Vilarem : Les silencieux. Les compositeurs à l’épreuve du silence

Emmanuel Reibel / Alban Ramaut : Hector Berlioz (150 ans de passions)

Anne-Marie Minella, avec Jean-Yves Bosseur : Dialogues contemporains

Raphaëlle Legrand/ Rémy-Michel Trotier: En un acte - Les actes de ballet de J-Philippe Rameau

Elisabeth Brisson : Alban Berg au miroir de ses œuvres

Frédéric Durieux / Laurent Feneyrou : L'espace des possibles

François Meïmoun : La Construction du langage musical de Pierre Boulez

Albin Michel

Maria Callas : Lettres & mémoires. Trad : Tom Volf

Alma

Jean-Philippe Collard : Chemins de la Musique

Allia

Glenn Gould : Glenn Gould par Glenn Gould sur Glenn Gould. Trad de l'anglais par Elise Patton

John Cage : Autobiographie. Traduit de l'anglais par Monique Fong-Wust

Avant-Scène Opéra

Christophe Capacci : Lisa Della Casa, Evocation

Billaudot

Anthony Girard : Le langage musical de Berlioz dans la Symphonie fantastique

Bleu Nuit

Jean-Luc Caron : Samuel Barber

Franck Besingrand : Duparc

François Porcile : Maurice Jaubert

Jean-Luc Caron / Gérard Denizeau : Carl Maria Von Weber

Pierre-René Serna: La zarzuela baroque

E.T.A. Hoffmann : Le violon de Crémone. Trad allemand par Loève-Veimars et Henry Egmont

Bénédicte Palaux Simonnet : Maurice Ravel

Buchet Chastel

Sergueï Rachmaninov : Reflexions et souvenirs

Olivier Bellamy : L’Automne avec Brahms

Willem de Vries : Commando Musik

Canopé

Rossi Jérôme (dir.). Max Richter. Un créateur du XXI° siècle

Capricci

Michel Chion : Des sons dans l’espace : à l’écoute du space opera

Castor Astral

Frédéric Garnier : Blur vs Oasis, 14 août 1995, le match de la Britpop

Vincent Brunner : Sandinissta, 12 décembre 1980, The Clash fait sa révolution

Pierre Raboud : Fun et mégaphones

Cerf

Olivier Lexa : Leonard de Vinci et l’invention de l’Opéra

Classiques Garnier

Jean-François Lattarico: Le chant des bêtes, Essai sur l’animalité à l’opéra

Collège de France

Karol Beffa (dir.) : Les nouveaux chemins de l’imaginaire musical

Conservatoire (éditions du)

Anne Roubet : Alain Damiens. Lire entendre transmettre

Raphaëlle Blin : Et Expecto, Festival Messiaen 20 ans d’utopie

Contrechamps

Jean-François Boukobza : Les études de Ligeti

Delcourt

Scénar : K. Beffa - Guillaume Métayer / Des. : Aleksi Cavaillez : Ravel : un imaginaire musical

Denoël

Christine Féret-Fleury : La femme sans ombre

Le Dilettante

Romain Villet : My Heart Belongs to Oscar

Droz

Donnin Nicolas ed. : Un siècle d'écrits réflexifs sur la composition musicale

En collab. : Philippe Albèra, Miren Cales, Rémy Campos, Laurent Feneyrou, Martin Kaltenecker, Philippe Lalitte, Gaël Navard : Anthologie d'auto-analyses, de Janacek à nos jours.

Fayard

Anne de Fornel : John Cage

Charlotte Ginot-Slacik / Michela Niccolaï : L’Italie Fasciste

Christian Merlin : Pierre Boulez

Gourcuff Gradenigo

Mathias Auclair : L'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire

Grasset

Jérôme Bastianelli : La vraie sonate de Vinteuil

Marie Charvet : l’Ame du violon (roman)

Patrick Barbier : Pour l’amour du baroque

L’Harmattan

Jacques Viret : Le retour d’Orphée. L’harmonie dans la musique, le cosmos et l’homme

Lionel Richard : Cabarets, cabarets. De Paris à toute l'Europe, l'histoire d'un lieu de spectacle

Danièle Pistone : Le Paris d'été. Musique et société à Trouville-sur-Mer de 1830 à 1914

Alina Bystritskaya-Maintenant : Pouchkine par Rachmaninov. Etude des relations entre littérature et musique

Véronique Alexandre Journeau, Zélia Chueke & Biliana Vassileva : Du signe à la performance - La notation, une pensée en mouvement

Pauline Casanova: La place de la musique dans les arts à la cour du roi René

Rafael Andia : Guitarre royalle (Roman)

Danièle Pistone : Prospectives musicologiques

Jean-Pierre Leguay : Portrait d'un compositeur et improvisateur

Ingrid Tedeschi : Mémoire d'opéra, Une chronique de l'opéra de Toulon entre 1939 et 1945

Henri-laude Fantapie, Anja Fantapié, avec Erkki Salmenhaara et Pan Salmenhaara : Une histoire de la musique finlandaise

Louis Jambou : La musique entre France et Espagne

Hermann éditeurs

François Le Roux / Romain Raynaldy : l’Opéra français : Une question de style.

Benjamin Lassauzet : L’Humour de Claude Debussy

Arianna Béatrice Fabbricatore, éd. : La danse théâtrale en Europe : identités, altérités, frontières

Pierre Fargeton / Béatrice Ramaut-Chevassus: Ecoute multiple, écoute des multiples

Werner Grünzweig : Artur Schnabel : musicien et pianiste (1882-1951).. Introduction et traduction de l'allemand (Autriche) par Philippe Olivier

Honoré Champion

Emmanuel Reibel, Béatrice Didier (intro) : Berlioz poète et théoricien de l'orchestre. Regards sur le Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes

Humensis / Papiers Musique

Christophe Rizoud : 100 Maux de l’opéra

André Tubeuf : Mozart, le visiteur

Sylvain Fort : In Memoriam

Istes Edétions

Jean-Michel Réveillac : Les machines de la musique électronique, les nouveaux instruments musicaux

Jean-Claude Lattès

Pascal Silvestre : La sonate de Franck (roman)

Jourdan

Olivier Barli : Les musiciens du Stalag 1A

Larousse/Radio France

Jérémie Rousseau/Gérard Denizeau : Opéra de Paris / Toute une histoire

La Lettre du Musicien

Pascal Le Corre : Le musicien et la transmission

Emmanuel Hondré : 100 conseils à un jeune musicien

Editions MF

CDMC : Compositrices, l’égalité en acte

Multimonde

Michel Rochon : Le cerveau et la musique: Une odyssée fantastique d'art et de science

Odile Jacob

Bernard Lechevalier : Le plaisir de la musique : une approche neuropsychologique

Le Passeur éditeur

Roberto Alagna (Alain Duault) : Mon dictionnaire intime

Peter Lang

Sophie Dufays, Dominique Nasta, Marie Cadalanu, éd. : Connaît-on la chanson ? Usages de la chanson dans les cinémas d’Europe et d’Amérique latine depuis 1960

Philharmonie de Paris (édition de la)

Christopher Small : Musiquer : Le sens de l’expérience musicale. Trad

Gille Delabarre, Denis Laborde (sous la dir.) : Le projet Démos. Genèse, acteurs, enjeux

Wayne Koestenbaum : Anatomie de la folle lyrique

Benoît Navarret : La Stratocaster 1954, naissance d'une étoile

Henri Dutilleux : L'esprit de variation. Écrits et catalogue établis par Pierre Gervasoni

Christine Laloue : Le Clavecin Couchet, les arts réunis

David Byrne : Qu'est-ce que la musique ? Trad : Claire Martinet

Plon

Yann Olliviez : En attendant Boulez

Editions Universitaires de Dijon

Philippe Gonin : The Beatles 1969 : de l’autre coté de la rue…

Presse Universitaire de Lyon

Céline Candiard ; Julia Gros de Gasquet (dir) : Scènes baroques d'aujourd'hui : La mise en scène baroque dans le paysage culturel contemporain

Presses Université Paris-Sorbonne

Joël-Marie Fauquet : Musique en utopie, Les voies de l'euphonie sociale de Thomas More à Hector Berlioz

Presses Universitaires de Rennes

Marie-Hélène Benoit-Otis/Cécile Quesney : Mozart 1941

Claude Coste/Sylvie Douche : Barthes et la musique

Stéphan Etcharry / Jérôme Rossi dir : Du concert à l'écran : la musique classique au cinéma

François Delalande : La musique au-delà des notes.

Racine

Peter De Caluwe / Stéphane Renard : Opéra : passion(s) et controverse(s)

Rhuthmos

Agathe Sueur : La Vie de Burmeister

RMN-Grand Palais co-édition Centre Pompidou-Metz

Opéra monde : exposition. Catalogue. direction de Stéphane Ghislain Roussel

Degas à l’Opéra : exposition

Henri Loyrette, dir. Sarah Barbedette : L’Encyclopédie de l’Opéra de Paris

Robert Laffont

Bruno Monsaingeon : Glenn Gould. Contrepoint à la ligne et autres écrits

Seuil

Eric Faye : Le télégraphiste de Chopin

William Boyd : L’amour est aveugle

Sorbonne (Editions de la)

Mélanie Traversier / Alban Ramaut (direction) : La Musique a-t-elle un genre ?

Tallandier

Myriam Anissimov : Daniel Barenboïm

Laure Dautriche : Ces musiciens qui ont fait l’histoire

Florence Noiville, Mathilde Hirsch : Nina Simone

UGA Éditions

Francis Claudon : Stendhal et la musique

Vrin

Mémoires d’Hector Berlioz de 1803 à 1865 et ses voyages en Italie, Allemagne, Russie Angleterre. Texte établi, présenté et annoté par Peter Bloom.

Jean-Jacques Nattiez : Fidélité et infidélité dans les mises en scène d'opéra