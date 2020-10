[VIDEO] La Faunothèque : Les Tortues de Saint-Saëns

Connaissez-vous les Tortues du célèbre Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns ? La pianiste Célimène Daudet vous fait découvrir cette oeuvre pleine de malice dans la Faunothèque.

La tortue est l'un des animaux les plus lents du règne animal. Cela a inspiré le compositeur français Camille Saint-Saëns qui a composé une musique pour cet animal en 1886 dans le célèbre Carnaval des animaux.

Cette pièce révèle plusieurs aspects comiques : la lourdeur du pas des tortues, la tension entre le rythme du piano et celui des cordes et pour finir, la mélodie qui est en fait le galop infernal, extrait de l'Opéra Bouffe Orphée aux enfers de Jacques Offenbach. Cette mélodie deviendra l'air emblématique du French Cancan.

Pour en accentuer l'effet, Camille Saint-Saëns ajoute deux "fausses" notes comme pour indiquer que l'une des tortues trébuche et l'effet est réussi !

Chose encore plus incroyable, Camille Saint-Saëns interdit que l'on joue le Carnaval des animaux tant qu'il était en vie. Cette oeuvre était pour lui une manière de parodier le compositeur Jacques Offenbach, lui-même fervent amateur de parodie !