[VIDEO] La Faunothèque : Le Vol du Bourdon de Rimski-Korsakov

Le Vol du Bourdon du compositeur Rimski-Korsakov est l'une des œuvres les plus réalistes par sa rapidité d'exécution pour symboliser la figure animal. Découvrez l'histoire de cette oeuvre avec la pianiste Célimène Daudet dans la Faunothèque.

Le Vol du Bourdon, est une des œuvres les plus célèbres du compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov composée en 1900. Initialement, Le Vol du Bourdon est un court interlude musicale au sein de l'Opéra Le Conte du tsar Saltan.

Quelle est l'histoire ? Un cygne magique transforme le jeune prince en bourdon afin qu'il aille venger son père. Et ce n'est pas peu dire que le bourdon du célèbre compositeur russe imite à la perfection le bourdonnement de l'animal !

En effet, Le Vol du Bourdon est un des airs les plus rapides de toute l'histoire de la musique mais aussi un des plus malins !

Pourquoi ? Selon que le bourdon se rapproche de notre oreille, nous l'endentons plus ou moins bien. C'est pourquoi la musique fluctue entre plusieurs nuances sonores (piano, fortissimo).

Le Vol du Bourdon est aussi une œuvre épique dans laquelle nous ressentons la flamme du prince prêt à tout pour venger son père ! Nous entendons le défi et l'aventure, tel un film d'action !

