[VIDEO] La Faunothèque : Le petit âne blanc de Jacques Ibert

Connaissez-vous le petit âne blanc de Jacques Ibert ? Imaginez-vous un âne trottiner ? Céline Daudet vous explique la partition dans la Faunothèque.

Jacques Ibert, compositeur du XXème siècle, compose "Le petit âne blanc" en 1922. Un démarrage court et sautillant semble illustrer le trot de l'animal. Au début de la partition, il est indiqué Avec une tranquille bonne humeur. Nous pouvons donc imaginer un jeune ânon sautillant.

Mais tout d'un coup, le rythme change et colore l'ambiance d'une façon plus sombre. L'âne trotte toujours mais de manière plus soucieuse. Pour finir, la pièce se termine par un tempo joyeux et nous retrouvons la même inscription sur la partition Avec la même humeur paisible du début.

