[VIDEO] La Faunothèque : La poule de Rameau

Le compositeur Jean-Philippe Rameau s'est lancé un défi : mettre en musique le cri d'une poule ! Mais comment faire ? La pianiste Célimène Daudet vous emmène à la découverte des secrets de cette oeuvre, à découvrir dans la Faunothèque.

Comment s'y prendre pour mettre en musique le cri du Poule ? C'est le défi qu'a relevé Jean-Philippe Rameau en 1728.

Une idée simple et efficace : reproduire plusieurs fois la même note à un tempo rapide faisait penser au picorement d'une poule !

D'ailleurs, sur la partition le célèbre compositeur du XVIIIe Siècle a clairement indiqué "Co co co co codai" pour faire comprendre aux interprètes que ces notes répétées font bien allusion au cri de la poule ! Le déplacement de la poule est également mis en musique, comme une danse tourbillonnante.

